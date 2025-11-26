mopo plus logo
Die Simon-von-Utrecht-Straße wurde schon als drittschlechteste Straße für Fahrradfahrer in Hamburg bewertet. Foto: Florian Quandt

  • St. Pauli

paidBezirk will große Änderung: Gefährliche Verkehrsachse? Polizei widerspricht komplett

Während sich auf der Reeperbahn beim Thema Fahrradwege bereits viel getan hat, wurde die parallel verlaufende Simon-von-Utrecht-Straße bislang nur stiefmütterlich behandelt – zumindest sieht das die Ampel-Koalition in Hamburg-Mitte so. Die Straße sei bekannt für „illegale Autorennen, Verkehrsbelastung und aggressives Fahrverhalten“, heißt es. Deshalb müsse sich etwas ändern, eine mögliche Verkehrsberuhigung wurde in den Raum geworfen. Die Polizei zeichnete am Mittwochabend im Ausschuss allerdings ein komplett anderes Bild.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

