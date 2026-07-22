Mehr Platz für Familien im Alltag: Die Grünen fordern in Hamburg-Nord spezielle Still- und Rückzugsräume in öffentlichen Gebäuden.

Damit Eltern ihre Kinder in Ruhe und geschützt stillen oder füttern können, soll das Bezirksamt Hamburg-Nord spezielle Rückzugsräume schaffen. Das geht aus einem Antrag der Grünen hervor, die mehr familienfreundliche Angebote im öffentlichen Raum fordern.

Laut dem Antrag gibt es im Bezirk zwar bereits öffentlich zugängliche Gebäude wie Sozial- und Jugenddienststellen. Ausdrücklich ausgewiesene Still- und Rückzugsmöglichkeiten für Eltern mit Kleinkindern gebe es dort bislang jedoch nur vereinzelt.

Bezirksamt soll geeignete Einrichtungen prüfen

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„Das Stillen, Füttern sowie kurzfristige Rückzugsmöglichkeiten gehören zum alltäglichen Bedarf von Familien und sind wesentliche Voraussetzungen für eine familienfreundliche Nutzung öffentlicher Infrastruktur“, erklärt die Fraktion.

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Das Bezirksamt soll prüfen, welche Einrichtungen im Bezirk Hamburg-Nord sich für solche Rückzugsräume eignen, und diese einheitlich beschildern. Die Ergebnisse sollen anschließend dem zuständigen Fachausschuss der Bezirksversammlung Hamburg-Nord vorgelegt werden. (tfs)