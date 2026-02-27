Ein ehemaliges Hotel mitten in der Harburger City steht seit mehr als 20 Jahren leer und verfällt zunehmend. Mittlerweile ist vermutlich nur noch ein Abriss denkbar. Doch der Bezirk beißt sich beim Eigentümer seit Jahren die Zähne aus, der Besitzer kommt mit der Verwahrlosung davon. Sind die Gesetze zu lasch? Oder die Verwaltungen zu überlastet, um entschlossen und schlagkräftig zu handeln? Einen Prozess hat der Eigentümer soeben gegen den Bezirk verloren. Bringt das nun Bewegung in die Angelegenheit?





