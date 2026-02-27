mopo plus logo
Das frühere Hotel „Schweizer Hof“: Jörg Lohmann von der Linken will wissen, was der Bezirk tun kann. Foto: Sandra Schäfer

  • Harburg

paidHotel verfällt seit 20 Jahren: Bezirk beißt sich an Eigentümer die Zähne aus

Ein ehemaliges Hotel mitten in der Harburger City steht seit mehr als 20 Jahren leer und verfällt zunehmend. Mittlerweile ist vermutlich nur noch ein Abriss denkbar. Doch der Bezirk beißt sich beim Eigentümer seit Jahren die Zähne aus, der Besitzer kommt mit der Verwahrlosung davon. Sind die Gesetze zu lasch? Oder die Verwaltungen zu überlastet, um entschlossen und schlagkräftig zu handeln? Einen Prozess hat der Eigentümer soeben gegen den Bezirk verloren. Bringt das nun Bewegung in die Angelegenheit?


