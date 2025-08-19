mopo plus logo
Zwei geflüchtete Personen tauschen Gutscheine gegen Bargeld

Tauschaktion der Hamburger Linken: Hier können Geflüchtete Gutscheine gegen Bargeld tauschen. Foto: Florian Quandt

paidBei dieser Aktion kommen Geflüchtete an mehr Bargeld – doch die Kritik ist heftig

Die Bezahlkarte für Geflüchtete ist seit ihrer Einführung hochumstritten. Die Kritik: Asylbewerber können nur kleine Barbeträge abheben und viele Geschäfte akzeptieren die Visa-Karte nicht. Deshalb organisiert die Linke Tauschaktionen, bei denen Flüchtlinge zuvor gekaufte Gutscheine gegen Bargeld eintauschen können. Bei einer Aktion in Eimsbüttel war die MOPO mit dabei: Vor Ort wird klar, warum das Konzept der Bezahlkarte so problematisch ist. Doch die Kritik an der Aktion ist heftig – auch aus dem Senat.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

