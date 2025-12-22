Statt Bargeld erhalten Asylbewerber in vielen Bundesländern inzwischen die sogenannte „SocialCard“. Als Vorreiter bei dem Projekt führte Hamburg zuerst eine Bezahlkarte ein, die jetzt gegen das bundesweite Modell getauscht werden muss. Aber was passiert mit den Restbeträgen auf den alten Karten? Hier schlummern noch erhebliche Summen. Eine Aufforderung der Behörde, das Guthaben bis Ende des Jahres aufzubrauchen, hat jetzt für Verwirrung gesorgt. Die Linke kritisiert das Vorgehen scharf.





