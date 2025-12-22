mopo plus logo
Bezahlkarte

Die Bezahlkarte für Geflüchtete wird inzwischen in fast allen Bundesländern ausgegeben (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Harald Tittel

paidBezahlkarte für Geflüchtete: Information der Behörde sorgt für Verwirrung

Statt Bargeld erhalten Asylbewerber in vielen Bundesländern inzwischen die sogenannte „SocialCard“. Als Vorreiter bei dem Projekt führte Hamburg zuerst eine Bezahlkarte ein, die jetzt gegen das bundesweite Modell getauscht werden muss. Aber was passiert mit den Restbeträgen auf den alten Karten? Hier schlummern noch erhebliche Summen. Eine Aufforderung der Behörde, das Guthaben bis Ende des Jahres aufzubrauchen, hat jetzt für Verwirrung gesorgt. Die Linke kritisiert das Vorgehen scharf.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

