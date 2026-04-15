Kellerbrand in Niendorf: Menschen eingeschlossen – zwei Schwerverletzte

Alarm in Niendorf: Bei einem Kellerbrand im Wagrierweg hat die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch zwölf Menschen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet. War es Brandstiftung?

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die rund 80 Einsatzkräfte um 23:45 Uhr zu dem Haus im Wagrierweg gerufen. Bei ihrer Ankunft war das Treppenhaus so stark verraucht, dass mehrere Personen in ihren Wohnungen eingeschlossen waren. Die Einsatzkräfte holten die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Gebäude.

Kellerbrand in Niendorf: Zwei Menschen schwer verletzt

Zwei von ihnen seien schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Sie kamen mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die anderen blieben unverletzt.

Nach Angaben der Polizei nach brannte im Keller Unrat. Laut Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Nachdem das Treppenhaus wieder rauchfrei war, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Außerdem wurden in der Nähe zwei brennende Müllcontainer gelöscht.

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Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. In Niendorf war es in den letzten Wochen wiederholt zu Brandstiftungen an Müllcontainern gekommen. (mp/dpa)