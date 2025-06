Das Bettelverbot in den U- und S-Bahnen sorgt weiter für Emotionen in Hamburg. Bei einer Kundgebung am Freitagabend kündigten die Gegner an, die eigentlich beendete Online-Petition gegen die Maßnahme des HVV wieder zu öffnen. Jede Unterschrift stehe für ein Eintreten für mehr Menschlichkeit in der Stadt, so die Veranstalter. Sozialarbeiter und verschiedene Initiativen prangerten „unmenschliche“ Vertreibungsstrategien gegen „die Schwächsten der Gesellschaft“ an – und das in der Stadt mit der höchsten Millionärsdichte DEutschlands. Doch einer fehlte.