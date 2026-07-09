Geflüchtete sollte nach einer ersten Gerichtsentscheidung wieder ungekürzte Leistungen erhalten. Doch das Landessozialgericht kassierte das Urteil.

Der Streit um das umstrittene Dublin-Zentrum in Rahlstedt geht in die nächste Runde: In einem ersten Urteil hatte das Sozialgericht Hamburg die Stadt verpflichtet, einem Geflüchteten vorläufig wieder reguläre Leistungen zu zahlen. Doch diese Entscheidung wurde nun von der höheren Instanz kassiert.

Die Stadt hatte dem Mann aus Afghanistan die Leistungen weitgehend gestrichen, weil er bereits in Griechenland internationalen Schutz erhalten hatte. Nach Auffassung der Behörden müsste der Mann also dorthin zurückkehren und könnte dort selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen.

Erstes Urteil: Geflüchtete sollten ungekürzte Leistungen erhalten

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Doch der Mann klagte – und erhielt Unterstützung vom Sozialgericht. Dieses entschied, dass der Mann neben Unterkunft, Verpflegung und Hygieneartikeln („Bett, Brot, Seife“) vorläufig auch wieder ungekürzte Grundleistungen erhalten müsse.

Zur Begründung hatte das Sozialgericht in dem ersten Urteil unter anderem angeführt, dass der Betroffene in Griechenland praktisch keinen Zugang zu staatlicher Unterstützung und auch zum regulären Arbeits- und Wohnungsmarkt hätte. Zum gleichen Ergebnis kam das Gericht in zwei ähnlichen Fällen und berief sich dabei auch auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von Anfang Juni.

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Innenbehörde sieht sich durch Urteil bestätigt

Dieses Urteil wurde nun vom Landessozialgericht Hamburg kassiert. Die Innenbehörde sieht sich durch die Entscheidung der höheren Instanz bestätigt. Der Leistungsanspruch sei an die örtliche Zuständigkeit gekoppelt. „Dieser Grundsatz ist richtig und muss auch in der EU insgesamt gelten“, so die Behörde.

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Im umstrittenen Dublin-Zentrum bringt die Stadt Menschen unter, die nach Auffassung der Behörden in einen anderen europäischen Staat zurückkehren sollen. (mwi)