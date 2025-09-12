Deutsch-Zertifikate gegen Geld: Weil viele Einbürgerungskandidaten für den Sprachtest lange lernen müssen, locken Online-Betrüger mit gefälschten Dokumenten. Mit dieser Masche sollen es laut Staatsanwaltschaft auch zwei Männer in Hamburg versucht haben, außerdem sollen sie weitere Testzertifikate zum Kauf angeboten haben. Nun sitzen sie in Untersuchungshaft. Die MOPO hat nachgeforscht, was ihnen genau vorgeworfen wird und wie Hamburgs Behörden trotz hoher Arbeitsbelastung solche Betrügereien aufdecken wollen.





