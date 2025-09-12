mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Einbürgerungsantrag

Wer in Deutschland eingebürgert werden möchte, muss unter anderem ein Sprachzertifikat vorlegen (Symbolbild). Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann

paidBetrug mit Sprachtests für Einbürgerung: Hamburger Verdächtige in U-Haft

kommentar icon
arrow down

Deutsch-Zertifikate gegen Geld: Weil viele Einbürgerungskandidaten für den Sprachtest lange lernen müssen, locken Online-Betrüger mit gefälschten Dokumenten. Mit dieser Masche sollen es laut Staatsanwaltschaft auch zwei Männer in Hamburg versucht haben, außerdem sollen sie weitere Testzertifikate zum Kauf angeboten haben. Nun sitzen sie in Untersuchungshaft. Die MOPO hat nachgeforscht, was ihnen genau vorgeworfen wird und wie Hamburgs Behörden trotz hoher Arbeitsbelastung solche Betrügereien aufdecken wollen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test