Die Farben einer Markise, ein Video über die Hamburger Wohnungsnot, ein auffälliger Lackstiefel: Kleinste Details reichen inzwischen aus, um zur Zielscheibe für queerfeindlichen Hass zu werden. Auch die Polizei registriert eine drastische Zunahme der Taten in Hamburg. Morddrohungen, Mobbing und sogar körperliche Attacken gehören für viele zum Alltag. „Ich werde diese Angst nicht los, sobald ich das Haus verlasse“, sagt eine von vielen Betroffenen.

Vor ein paar Wochen ließ das „Café Uhrlaub“ eine neue Markise anbringen. In Regenbogenfarben. Ein bunter Blickfang auf der Langen Reihe (St. Georg), ein bewusstes Zeichen für Vielfalt – das nicht allen gefällt.