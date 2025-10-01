Ein freigestellter Betriebsrat am Hamburger Flughafen steht im Zentrum eines hitzigen Streits. Kollegen werfen ihm Schikanen und Einschüchterung vor, doch der Betroffene und sein Anwalt bestreiten alles. Das Arbeitsgericht hatte seine Rückkehr angeordnet – umgesetzt wird sie bis heute nicht. Der Fall sorgt für Kontroversen zwischen Belegschaft, Gewerkschaften und Öffentlichkeit.





