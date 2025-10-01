mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Betriebsrat am Hamburger Flughafen freigestellt – Mitarbeiter begrüßen die Entscheidung des Unternehmen

Der freigestellte Mitarbeiter ist Schichtleiter bei der Gepäckabfertigung. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Widmann

  • Fuhlsbüttel

paidVerdi kämpft für Betriebsrat am Flughafen – doch Kollegen erheben schwere Vorwürfe

kommentar icon
arrow down

Ein freigestellter Betriebsrat am Hamburger Flughafen steht im Zentrum eines hitzigen Streits. Kollegen werfen ihm Schikanen und Einschüchterung vor, doch der Betroffene und sein Anwalt bestreiten alles. Das Arbeitsgericht hatte seine Rückkehr angeordnet – umgesetzt wird sie bis heute nicht. Der Fall sorgt für Kontroversen zwischen Belegschaft, Gewerkschaften und Öffentlichkeit.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test