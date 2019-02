Betreuer, Berater, Streetworker: Streik! Hamburgs Sozialarbeiter legen Arbeit nieder

Sie setzen sich für andere ein, nehmen am Ende aber meist nur sehr wenig (finanziellen) Lohn mit – am Freitag legten etwa 1100 Angehörige sozialer Berufe in Hamburg deshalb die Arbeit nieder und gingen auf die Straße. Unter anderem unter dem Motto „Reichtum für alle! Soziale Arbeit ist mehr wert“ forderten sie mehr Anerkennung ein.

In erster Linie ging es dabei um höhere Löhne: Die Streikenden fordern sechs Prozent mehr Geld, zumindest aber 200 Euro mehr pro Monat – der Streik sei aber genauso ein „Kampf für mehr Gerechtigkeit, Chancengleichheit und bessere Lebensbedingungen für alle“, erklärte Verdi-Tarifkoordinatorin Sieglinde Frieß. Denn die Beschäftigten im Sozialbereich engagierten sich für Menschen, die Hilfe bräuchten, gehörten aber gleichzeitig zu den am schlechtesten bezahlten Berufsgruppen.

Zum Warnstreik am Freitag waren unter anderem Tarifbeschäftigte aus der Grundsicherung, der sozialen Verwaltung in den Schulen, aus Ganztagsbetreuung und Inklusion, den regionalen Bildungs- und Beratungszentren, Beschäftigte der Jugendämter, der Renten- und Mütterberatung, der Kinder-, Mädchen- und Jugendhäuser sowie Streetworker aufgerufen. Etwa 1100 Teilnehmer marschierten am Nachmittag vom Gänsemarkt durch die Innenstadt zu einer Abschlusskundgebung vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof.

Als Teil einer Serie von Streiks, zu denen die Gewekrschaft Verdi aufgerufen hatte, um während laufender Tarifverhandlungen Druck auf auszuüben, war es bereits der dritte Warnstreik diese Woche in Hamburg. Am Montag waren die Bezirksämter bestreikt worden, Schulen und Hochschulen am Mittwoch. Für kommenden Montag hat Verdi alle Tarifbeschäftigten der Stadt aufgefordert, flächendeckend die Arbeit niederzulegen.

Hintergrund der Aktionen ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder. Am Donnerstag gehen die Verhandlungen in Potsdam in die nächhste Runde. Bislang lehnten die Länder die Gewerkschaftsforderungen als überzogen ab, legten selbst aber noch kein Angebot vor.