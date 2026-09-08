Die Betreiber der bekannten Asian-Fusion-Kette „Ricebrothers” sind insolvent. Was heißt das für die Läden in der Schanze und im Portugiesenviertel?

Die Kette „Ricebrothers” hat auch einen Laden am Hamburger Schulterblatt. Die Betreiber sind nun insolvent. (Archivbild) picture alliance / Caro | Eckelt

Die Sakura-Kiel GmbH betreibt japanisch-asiatische Gaststätten im Norden, darunter auch die „Ricebrothers“ in der Schanze und im Portugiesenviertel. Jetzt ist das Unternehmen insolvent. Die beiden Hamburger Restaurants bleiben jedoch weiterhin geöffnet – für Gäste und Beschäftigte ändert sich damit zunächst nichts.

Das Insolvenzverfahren wurde am 1. September am Amtsgericht Hamburg eröffnet. Insolvenzverwalterin ist Birthe Vietze. Nach ihren Angaben wurde „Ricebrothers“ bereits an eine neue Gesellschaft verkauft. Der Vertrag sei umgesetzt und der Betrieb vollständig übernommen worden. „Ricebrothers wird uneingeschränkt weitergeführt“, sagte Vietze auf MOPO-Nachfrage.

Die „Ricebrothers“ gibt es in der Schanze am Schulterblatt 35 und im Portugiesenviertel an der Ditmar-Koel-Straße 25. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Bao-Burger, Sommerrollen, Pho, Bowls und Fleischgerichte. (js)