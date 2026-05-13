„Beste Nachricht des Jahres“: Kiez-Institution öffnet völlig überraschend wieder

Erst das Aus, jetzt die überraschende Wende: Das Lehmitz auf der Reeperbahn öffnet wieder. Nach der angekündigten Schließung Ende vergangenen Jahres gibt es für die Fans der Kiez-Institution nun endlich gute Nachrichten.

Das Team rund um Geschäftsführer Marco Apfler meldet sich am Mittwoch mit einer Nachricht auf Instagram zurück: „Wir möchten euch sagen, dass wir für euch gekämpft haben und dass wir ab dem 1.6.2026 zurück sind“, heißt es dort. Die Rückkehr des Traditionsladens an der Reeperbahn 22 steht also kurz bevor – völlig überraschend.

Das Lehmitz verkündete Ende 2025 das Aus

Erst Ende vergangenen Jahres hatte das Lehmitz genauso überraschend seine Schließung angekündigt. Nach 20 Jahren Betrieb war nur noch eine große „Abrissparty“ geplant. Viele Jahre lang hatten Live-Bands hier den geschwungenen Tresen zum Beben gebracht. Das Team hatte das Lehmitz damals als „Wohnzimmer auf der Reeperbahn“ beschrieben – als „Zuhause für Herz, Humor und Hangover“.

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Entsprechend groß ist nun die Freude über die Rückkehr. Unter dem Instagram-Post sammeln sich begeisterte Kommentare. „Die Legende lebt weiter“, schreibt ein Nutzer. „Stell schon mal das Bier kalt, bin unterwegs“, kommentiert ein anderer. Ein weiterer nennt die Ankündigung schlicht die „beste Nachricht des Jahres“. (mp)