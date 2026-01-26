Beste Lage in der City wieder besetzt: Dessous-Gigant kommt an die „Mö“

Lange stand eine der prominentesten Ladenflächen in der Hamburger Innenstadt leer – jetzt ist klar, wer sie übernimmt: Victoria’s Secret eröffnet an der Mönckebergstraße seinen ersten großen Laden in Deutschland. Die international bekannte Dessous-Marke zieht in das frühere Stammhaus des insolventen Schuhhändlers Görtz im historischen Barkhof ein.

Seit der Schließung der Görtz-Filiale im vergangenen April war gerätselt worden, wie es mit der rund 800 Quadratmeter großen Fläche an der Ecke Mönckebergstraße/Spitalerstraße weitergeht. Nun plant Victoria’s Secret dort einen Flagship-Store im Erdgeschoss – mit mehr als 120 Metern Schaufensterfront. In den kommenden Monaten soll die Fläche komplett umgebaut werden, die Eröffnung ist für den Spätsommer 2026 vorgesehen.

Victoria’s Secret eröffnet großen Laden in Hamburg

„Mit der Standortwahl setzt Victoria’s Secret ein starkes Zeichen für den stationären Einzelhandel in der klassischen Innenstadtlage. Hamburgs Einkaufsmeile hat damit ein neues starkes Zugpferd“, heißt es in einer Mitteilung zur Ansiedlung. Für die Marke, die weltweit mit glamourösen Modenschauen und prominenten Models bekannt wurde, ist es ein Neustart auf dem deutschen Markt – und Hamburg der bewusst gewählte Auftakt.

Dass ausgerechnet die Mönckebergstraße den Zuschlag bekommt, passt zur Strategie: Die neue Adresse gehört zu den meistfrequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands. Mit Victoria’s Secret gewinnt die Hamburger City nun einen international bekannten Namen, der nicht nur für Dessous, sondern auch für Nachtwäsche und Accessoires steht. Am Hamburger Flughafen gibt es bereits einen kleinen Laden der Marke, doch der liegt im Sicherheitsbereich und ist nur für Fluggäste zugänglich. (rei)