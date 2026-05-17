Wer in Hamburg eine Wohnung sucht, kennt das Gefühl: jede Besichtigung ein Wettlauf, jede Absage ein Dämpfer. „Bauen bauen bauen“ ist seit 2011 die Devise des Senats, um der Wohnungsnot entgegen zu wirken – doch die Zeiten haben sich geändert. Der Neubau steckt tief in der Krise, weltpolitische Ereignisse wie der Iran-Krieg verschärfen das Problem. Hamburger Bauunternehmer fordern einen Realitätscheck.





