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Luftbild der Großwohnsiedlung in Steilshoop

Die Großsiedlung Steilshoop: Ein Experte warnt vor neuen Problemstrukturen durch ausschließlich geförderten Wohnungsbau. Foto: picture alliance / imageBROKER | Holger Weitzel

paidHamburgs Baukrise spitzt sich zu: „Dann schaffen wir Verhältnisse wie in den 70ern“

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Wer in Hamburg eine Wohnung sucht, kennt das Gefühl: jede Besichtigung ein Wettlauf, jede Absage ein Dämpfer. „Bauen bauen bauen“ ist seit 2011 die Devise des Senats, um der Wohnungsnot entgegen zu wirken – doch die Zeiten haben sich geändert. Der Neubau steckt tief in der Krise, weltpolitische Ereignisse wie der Iran-Krieg verschärfen das Problem. Hamburger Bauunternehmer fordern einen Realitätscheck.


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