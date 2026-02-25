Besser früher da sein: Hamburger Flughafen erwartet Ferien-Ansturm

Ferienstart am Hamburg Airport: Zum Beginn der Märzferien werden an einzelnen Tagen mehr als 40.000 Passagiere erwartet. Reisende sollten mehr Zeit einplanen – der Flughafen empfiehlt, mindestens zwei Stunden vor Abflug da zu sein.

Zum Beginn der Märzferien rechnet der Hamburg Airport mit deutlich mehr Betrieb. Besonders stark frequentiert dürften der Freitag, 27. Februar, und der Sonntag, 1. März, werden: An beiden Tagen werden, laut Pressemitteilung, jeweils mehr als 40.000 an- und abreisende Passagiere erwartet, dazu kommen zahlreiche reguläre Starts und Landungen. Wer in den Urlaub fliegt, sollte deshalb genügend Zeit einplanen – der Flughafen empfiehlt, etwa zwei Stunden vor Abflug vor Ort zu sein, um entspannt durch Check-in und Sicherheitskontrolle zu kommen.

Flughafen bietet Services zum Zeit sparen

Die hohe Nachfrage nach Reisen zeichnet sich, laut Mitteilung, bereits seit Wochen ab und setzt sich zum Ferienstart fort. Mit dem „Slot & Fly“-Service, Vorabend-Check-In und den Gepäckautomaten könne jedoch wertvolle Zeit gespart werden, heißt es.

Ski-Ferien: Ski-Gepäck separat einchecken

Besondere Sorgfalt ist außerdem beim Ski-Gepäck geboten: Skier, Stöcke und Ski-Schuhe gelten als Sperrgepäck. Daher müssen sie nicht nur ordnungsgemäß verpackt, sondern auch separat aufgegeben werden. Die dafür eingerichteten Schalter befinden sich in beiden Terminals. Auch eine vorherige Anmeldung bei der jeweiligen Airline ist ratsam.

Bei den Reisezielen zeigt sich die ganze Bandbreite der Saison, so Pressesprecherin Janet Niemeyer: Während viele Urlauber in Richtung Sonne aufbrechen – etwa zu den Kanarischen Inseln, nach Ägypten oder über Drehkreuze wie Dubai zu Fernzielen – bleiben auch klassische Wintersportverbindungen gefragt. Städte wie Innsbruck, Salzburg, Zürich, Graz oder Bozen dienen als Ausgangspunkte für viele Skigebiete und stehen weiterhin hoch im Kurs.