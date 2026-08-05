Zauberstäbe, Mitmachaktionen und Gewinne: Am 7. und 8. August verwandelt sich die Thalia-Filiale im Überseequartier in eine kleine Hogwarts-Welt.

Fans von Harry Potter können sich am 7. und 8. August auf ein besonderes Mitmach-Event in Hamburg freuen. Im Thalia im Überseequartier in der HafenCity macht die bundesweite „Back to Hogwarts“-Roadshow Station und lädt Besucher zu verschiedenen Aktionen rund um die Welt des berühmten Zauberlehrlings ein.

Geplant sind unter anderem Gewinnspiele, Bastel- und Mitmachaktionen sowie die Möglichkeit, eigene Harry-Potter-Buttons zu gestalten. Außerdem gibt es exklusive Fan-Artikel aus der Zauberwelt zu entdecken. Die Veranstaltungen beginnen an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.

Die Roadshow findet anlässlich des traditionellen „Back to Hogwarts“-Tages statt. In der Welt von Harry Potter beginnt am 1. September das neue Schuljahr an der Zauberschule Hogwarts – ein Datum, das Fans weltweit inzwischen mit besonderen Veranstaltungen feiern. Hamburg ist eine von mehreren Stationen der deutschlandweiten Tour. (rei)