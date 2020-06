Besonderes Buch aus Hamburg: Keine Angst mehr vor Sexualität

Der Kampf gegen die Krankheit ist noch lange nicht vorbei – aber er ist erfolgreich! Neue Präventionsstrategien haben dafür gesorgt, dass es 2018 in Deutschland weniger HIV-Neuinfektionen gab. Die Hamburger Organisation „Jugend gegen AIDS“ will jetzt mit einem neuen Buch dafür sorgen, dass das so bleibt.

Passend zum heutigen Welt-AIDS-Tag bringt der Verein das Aufklärungsbuch „FAQ YOU“ für Schüler heraus. Gemeinsam mit prominenten Gastautoren wie Heiko und Roman Lochmann („Lochis“), Riccardo Simonetti, Marie von den Benken oder Paula Lambert sowie Texten von Wissenschaftlern wie dem Hamburger UKE-Professor Dr. Peer Briken soll das Buch relevante Inhalte in jugendgerechter Form und Sprache transportieren.

„Jugend gegen AIDS“; Niemand soll sich vor seiner Sexualität fürchten

„Unser ganz großes Ziel ist es, dass sich Menschen nicht vor ihrer Sexualität fürchten müssen“, sagt Marlon Jost, Vorstandsmitglied bei „Jugend gegen AIDS“.

Insgesamt 10.000 Exemplare hat der Verein bislang an Buchhändler gegeben, seit dem 29. November ist das Werk (Preis: 19,95 Euro) zu haben. „Aufgrund der vielen Vorbestellungen planen wir bereits einen Nachdruck“, so Marlon Jost.

Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen der Aufklärungsarbeit von „Jugend gegen AIDS“ zu Gute. „Alle Einnahmen spenden wir an uns selbst, um damit eine kostenfreie Version des Buchs für Schulen zu finanzieren“, so Marlon Jost. Jedes verkaufte Exemplar soll mehr als ein kostenloses Exemplar ermöglichen, dass dann in Schulbibliotheken oder Klassenverbänden zu finden sein soll.

Am Montagabend findet der N Klub in Hamburg statt

Das Buch selbst wird nachhaltig produziert, also lackfrei, mineralölfrei und auf umweltfreundlichem Papier. Auch damit passt das neue Werke hervorragend zum „N Klub“. Das Nachhaltigkeitstreffen findet am Montagabend in der St. Pauli Kirche statt. Dort wird “Jugend gegen AIDS“ dann ebenfalls das neue Buch präsentieren.