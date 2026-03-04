Besonderer Anblick: Dieser wunderschöne Vollmond hat einen seltsamen Namen

Er gilt als Bote des Frühlings: Der Vollmond hat am Dienstagabend für ein hübsches Schauspiel über unserer Stadt gesorgt. In blutorangener Pracht ging er über dem Hafen auf. Dieser wunderbare Mond hat auch einen Namen, der seltsam klingt – Wurmmond.

Hamburger, die sich am Dienstagabend am Hafen aufgehalten haben, konnten sich freuen. Sie konnten den Ausblick auf den besonders schönen Vollmond genießen – am besten soll der Blick vom Dach des Dockland (Altona) gewesen sein.

Vollmond über Hamburg: Deshalb gilt er als Frühlingsbote

Genau genommen war der Vollmond diesmal zwar schon zur Mittagszeit erreicht, konnte dann aber erst im Dunkeln bestaunt werden. In manchen Teilen der Welt fiel der Vollmond auch mit einer Mondfinsternis zusammen, die von Deutschland aus allerdings nicht zu sehen war.

Er ist der erste Vollmond nach dem meteorologischen Frühlingsanfang und gilt daher als Bote für die neue Jahreszeit – passend zu den aktuell milden Temperaturen. Deshalb wird er auch Lenzmond und manchmal auch Wurmmond genannt: Früher hatte man beobachtet, dass Würmer zu dieser Zeit wieder vermehrt aus dem aufgetauten an der Bodenoberfläche auftauchen. (nf)