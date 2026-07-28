Gut 60 Meter erhebt sich der Vogelberg über dem kleinen Ort unweit der Ostsee. Wer hochgestiefelt oder -gefahren ist, kann die Aussicht über Lütjenburg (Kreis Plön) genießen. Hier oben gibt’s „Das Hotel Ostseeblick“ mit dem „Speisesaal“. Das Restaurant ist auch von Hamburg aus einen Ausflug wert. Denn Koch Max Zwarg (33) begeistert mit einem pflanzlichen Überraschungsmenü – zu einem guten Preis.

Üblicherweise bekommen Sie in dieser Kolumne pflanzliche Essenstipps, die irgendwas mit Hamburg zu tun haben. Aber meine Frau und ich haben durch Zufall den „Speisesaal“ entdeckt, der uns große Freude gemacht hat und den ich Ihnen als Ferientipp empfehlen möchte. Und von dort ist es ein Katzensprung bis zur Ostsee – mit dem Auto fährt man acht Kilometer bis Hohwacht.

Die Plant-based-Küche von Max Zwarg begeistert die Gäste

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Schon der Gastraum vom „Speisesaal“ begeistert: Der Eichenboden im Fischgrätmuster sorgt für Wärme, die großen Panorama-Fenster für Licht und Weitsicht. An einer Wand hängt die 3D-Fototapete einer verwitterten Fabriketage. Es gibt nur 14 Plätze, man ist unter sich.

Max Zwarg kommt als Gastgeber an den Tisch, ein sympathischer Typ mit rotem Vollbart. Man kann ihn sich auch gut in der Schanze vorstellen. Aber er kommt aus Lütjenburg, ist bewusst nach seiner Ausbildung im Restaurant „Seeschlösschen“ in Hohwacht (Kreis Plön) und Stationen auch in der Sterneküche in seine Heimat zurückgekehrt.

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Das „Speisesaal“-Team: Koch Max (l.), Lea aus dem Service und Aushilfe Tida mit Hotelier Kevin Voigt-Masermann Der Speisesaal

Drei (55 Euro) oder vier Gänge (65 Euro) gibt es, eine Karte nicht. „Ich bin die Karte“, sagt Koch Max und erzählt, was heute aus seiner Küche zu erwarten ist. Die begleitenden Getränke sind schon inklusive. Als er vor bald sechs Jahren im „Speisesaal“ anfing, gab es noch etwas Fleisch. „Aber die Gerichte waren schon zu 98 Prozent vegan“, erzählt Max, der sich selbst seit acht Jahren pflanzlich ernährt. „Und dann habe ich das Fleisch einfach weggelassen.“ Sein Chef Hotelier Kevin Voigt-Masermann fand die „Idee großartig“, wie er sagt, „wir sind ein bisschen Vorreiter, bieten eine pflanzenbasierte Wohlfühlküche“.

Salat mit wildem Brokkoli und gepufftem Buchweizen. Wieding Panierte Austernpilz-Schnitzel auf Sellerie-Püree und Bohnen Der Speisesaal Avocado-Tatar mit Passionsfrucht, Friséesalat und Radieschen Der Speisesaal

Und die kommt nicht nur bei uns gut an. Bei Google bekam das Restaurant fast 100 Bewertungen – alle Gäste gaben die höchste Punktzahl von 5,0. Und das, obwohl Max schätzt, dass kaum ein Veganer wie ich sich zu ihm nach Lütjenburg verläuft. „Manche Gäste sind am Anfang überrascht, weil alles plant-based ist“, erzählt er, „und sind begeistert, nachdem sie aufgegessen haben.“

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Infos Am Bismarckturm 5, 24321 Lütjenburg, Di-Sa 18-22 Uhr (Reservierung erbeten), www.der-speisesaal.de





Wir freuen uns auf Salat mit wildem Brokkoli, Granatapfel und gepufftem Buchweizen. Es ist noch Spargelzeit, auf dem Stangengemüse thront eigentlich eine gebackene Tomate. Ganze Tomaten machen mich seit meiner Kindheit nicht froh, deswegen zaubert Max mir ein Steak aus Wassermelone. Der wird erst im Backofen das Wasser entzogen, dann wird sie gebraten, mit Rauchsalz und Zitronenpfeffer gewürzt. Ich habe schon öfter davon gelesen, aber es nun zum ersten Mal essen dürfen. Ich mach’s kurz: großartig!

MOPO-Autor Frank Wieding (60) isst seit mehr als 40 Jahren kein Fleisch. Gras und Steine musste er trotzdem noch nie essen. Florian Quandt

Über „Speisesaal“ und Hotel ragt der Bismarckturm gut 18 Meter in die Höhe, der 1898 fertiggestellt wurde. Wer mag, kann zwischen den Gängen mit seinem Glas Wein die 96 Stufen nach oben gehen und den Sonnenuntergang über der Holsteinischen Schweiz genießen.

Gerade gab es panierte Austernpilze nach Schnitzel-Art auf Selleriepüree. Im Winter packt Max Zwarg Pilze auch gerne in Reispapier – so entsteht eine pflanzliche Gänsekeule. „Die Haut wird richtig knusprig“, so Max Zwarg.