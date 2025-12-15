mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Weihnachtsmann Krankenhaus

Im vergangenen Jahr seilten sich ein „Feuerwehr-Weihnachtsmann“ vom UKE ab. Foto: picture alliance / ABBfoto

  • Eilbek

Besondere Feuerwehr-Überraschung für kranke Kinder in Hamburg

kommentar icon
arrow down

Am kommenden Donnerstag geht es in der Schön Klinik in Eilbek ganz besonders herzlich hoch hinaus: Die Höhenretter der Feuerwehr Hamburg sorgen für eine besondere Weihnachtsüberraschung.

Ab 10 Uhr besuchen die Einsatzkräfte die Kinderstation und wollen den kleinen Patientinnen und Patienten mit einer spektakulären Aktion ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Geplant ist eine Vorführung, bei der sogar ein Weihnachtsmann vom Dach „gerettet“ wird.

Das könnte Sie auch interessieren: HVV-Sonderfahrplan für die Feiertage – das müssen Fahrgäste jetzt wissen

Ziel der Aktion ist es, die Kinder für einen Moment den Klinikalltag vergessen zu lassen. (rei)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test