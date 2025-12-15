Besondere Feuerwehr-Überraschung für kranke Kinder in Hamburg

Am kommenden Donnerstag geht es in der Schön Klinik in Eilbek ganz besonders herzlich hoch hinaus: Die Höhenretter der Feuerwehr Hamburg sorgen für eine besondere Weihnachtsüberraschung.

Ab 10 Uhr besuchen die Einsatzkräfte die Kinderstation und wollen den kleinen Patientinnen und Patienten mit einer spektakulären Aktion ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Geplant ist eine Vorführung, bei der sogar ein Weihnachtsmann vom Dach „gerettet“ wird.

Ziel der Aktion ist es, die Kinder für einen Moment den Klinikalltag vergessen zu lassen. (rei)