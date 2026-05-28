Besondere Ehre: Hamburger Unternehmer erhält hohe Auszeichnung in Italien

Ehre aus Rom: Der Hamburger Unternehmer Vincenzo Andronaco ist mit einer der wichtigsten italienischen Wirtschaftsauszeichnungen geehrt worden.

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella ernannte Andronaco zum „Cavaliere del Lavoro“ (Ritter der Arbeit). Die Auszeichnung wird jährlich nur an 25 Persönlichkeiten vergeben, die sich besonders um die Wirtschaft und das internationale Ansehen Italiens verdient gemacht haben.

Vincenzo Andronaco geehrt

Der Unternehmer wurde vor allem für sein Engagement im Ausland geehrt. Andronaco hatte vor mehr als 40 Jahren in Hamburg mit einem kleinen Obst- und Gemüsestand begonnen und baute daraus ein bekanntes Feinkostunternehmen auf.

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Dass ein in Deutschland tätiger Unternehmer diese Auszeichnung erhält, gilt als eher selten. „Diese Ehrung gilt nicht mir allein – sie gilt allem, was Italien bedeutet: der Leidenschaft, der Qualität, der Freude am guten Leben. Dass ich all das nach Hamburg bringen durfte, ist das größte Geschenk meines Lebens. Hamburg ist meine zweite Heimat – und ich bin stolz, eine Brücke zwischen diesen beiden Welten sein zu dürfen“, sagte Andronaco.