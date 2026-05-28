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Vincenzo Andronaco

Vincenzo Andronaco: Er stammt von Sizilien, riss mit 18 Jahren aus, ging nach Hamburg und baute ein Supermarkt-Imperium auf. In neun Märkten zwischen Köln und Eckernförde verkauft er italienische Produkte. Foto: Florian Quandt

Besondere Ehre: Hamburger Unternehmer erhält hohe Auszeichnung in Italien

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Ehre aus Rom: Der Hamburger Unternehmer Vincenzo Andronaco ist mit einer der wichtigsten italienischen Wirtschaftsauszeichnungen geehrt worden.

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella ernannte Andronaco zum „Cavaliere del Lavoro“ (Ritter der Arbeit). Die Auszeichnung wird jährlich nur an 25 Persönlichkeiten vergeben, die sich besonders um die Wirtschaft und das internationale Ansehen Italiens verdient gemacht haben.

Vincenzo Andronaco geehrt

Der Unternehmer wurde vor allem für sein Engagement im Ausland geehrt. Andronaco hatte vor mehr als 40 Jahren in Hamburg mit einem kleinen Obst- und Gemüsestand begonnen und baute daraus ein bekanntes Feinkostunternehmen auf.

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Dass ein in Deutschland tätiger Unternehmer diese Auszeichnung erhält, gilt als eher selten. „Diese Ehrung gilt nicht mir allein – sie gilt allem, was Italien bedeutet: der Leidenschaft, der Qualität, der Freude am guten Leben. Dass ich all das nach Hamburg bringen durfte, ist das größte Geschenk meines Lebens. Hamburg ist meine zweite Heimat – und ich bin stolz, eine Brücke zwischen diesen beiden Welten sein zu dürfen“, sagte Andronaco.

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