Besondere Cafés in Hamburg: Hier wird die Tasse Kaffee zum Erlebnis

Kaffee mit Hafenblick, Schlosskulisse oder unter Palmen: Diese besonderen Cafés in Hamburg bieten weit mehr als Espresso und Kuchen.

Espresso oder Cappuccino gibt es an jeder Ecke. Wer eine Pause an einem besonderen Ort verbringen möchte, ist zum Beispiel in diesen Cafés besonders gut aufgehoben.

Kleidung und Kaffee in der City

Von außen ist das Hulbe-Haus, erbaut 1910, eine Sehenswürdigkeit. Drinnen überrascht es mit individueller Kleidung des vom Hamburger Thomas Friese („Thomas i Punkt“) gegründeten Labels Omen und mit extravaganter Raumgestaltung. Im dritten Stock lädt das „Omen Café“ mit Aussicht auf die Mönckebergstraße zu ausgezeichnetem Kaffee ein.

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„Omen Café“, Mönckebergstraße 21, City, Fr-Sa 10-18Uhr

Trinkhalle, ganz neu

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Jahrelang ein Lost Place, jetzt ein frisch renovierter, liebenswerter Treffpunkt: Rado Elmessaoudi hat aus dem heruntergekommenen „Pavillon am See“ im Harburger Schwarzenbergpark ein Café mit marokkanisch inspirierten kleinen Gerichten sowie mit Kaffee und Kuchen gemacht. Gerade wurde das „Sweet & Salt“ mit dem Harburger Denkmalpreis für die Sanierung ausgezeichnet.

„Sweet & Salt“, Buxtehuder Straße, Harburg, Di-So 9-19 Uhr

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Aus einem heruntergekommenen Pavillon wurde das hübsche „Sweet & Salt" in Harburg. Anke Geffers

Zweimal Kunst-Pause

Das „Café Seeterrassen“ hat seine besten Tage schon lange hinter sich. Bevor das Gebäude aus den 50er Jahren saniert wird, dient es mitten in Planten un Blomen noch bis Ende 2026 als Pop-up-Art-Galerie und Café. Kunst spielt auch im „Rosa“ eine Hauptrolle. Kunstwerke an den Wänden, ein angeschlossener Design-Shop und kreative Atmosphäre, dazu ein guter Espresso, Liegestühle zum Draußensitzen – was braucht man mehr?

„Seeterrassen“, St. Petersburger Straße 22, City, Mi–Fr 14–23 Uhr, Sa/So 11–23 Uhr

„Rosa“, Friedensallee 7-9 (Zeisehallen), Ottensen, Mo, Di, So 10-18 Uhr, Mi-Sa 10-23.30 Uhr

Weitblick unter Glas

Ohne Reservierung läuft im „Café Elbwarte“ nichts. Kaffee und Kuchen unter der Glaskuppel der Seniorenresidenz Augustinum, mit 360‑Grad-Hafenblick im 13. Stock, das ist schon etwas Besonderes. Normalerweise haben nur Bewohner und deren Besucher Zutritt. Jetzt ist das Café an einigen Nachmittagen auch für Gäste von außerhalb geöffnet.

„Elbwarte“, Neumühlen 37, Altona, Mi–Sa 15–18 Uhr, Reservierung erforderlich

Kaffee und Wein im Großstadt-Dschungel

Im Grünen und trotzdem mitten in der Stadt: „Denny's Cafe und Wein" auf der Uhlenhorst. Anke Geffers

Unter Palmen und Blumen Kaffee oder Wein trinken – die Kombination aus „Denny‘s Café und Wein“ und dem Blumenladen Ronald F. Lahann Floristik ist gelungen. Eine blühende Oase, die schnell vergessen lässt, dass sich die Gäste mitten in der Stadt befinden.

„Denny‘s Café und Wein“, Papenhuder Straße 58, Uhlenhorst, Di–Sa 11.30-21 Uhr, So 11.30-18 Uhr

Brücke mit Schlossblick

Bei schönem Wetter trinken Gäste des „Amoahs“ ihren Kaffee direkt auf der Poggenmühlenbrücke in der Speicherstadt. Anke Geffers

Bei Sonnenschein trinken die Gäste des „Amoahs“ in der Speicherstadt ihren Kaffee gern auf der Poggenmühlenbrücke mit Blick auf das Wasserschloss. Kaum ein Gast, der hier kein Erinnerungsfoto macht.

„Amoahs“, Poggenmühle 3, Speicherstadt, Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa/So 10–18 Uhr