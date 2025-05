Besitzerin hörte ein Klirren: Kurioser Besucher in Blumenladen entdeckt!

Ein Marder wurde am Mittwoch in einem Blumenladen in Tonndorf entdeckt. Laut dem Bezirksamt Nord hörte die Besitzerin zunächst ein „verdächtiges Klirren“, schaute sich in ihrem Laden um – und entdeckte dann das kleine Tier in einer Blumenvase.

Sie suchte ihren gesamten Laden ab, bevor sie ihn aufstöberte: Der Marder versteckte sich in einer Vase. Er war wohlbehalten, anscheinend aber auf der Suche nach einem neuen Heim. Nachdem die Blumenhändlerin ihn gefunden hatte, alarmierte sie das Hamburger Schwanenwesen – das sofort für eine Rettungsaktion ausrückte. Der Marder konnte befreit werden und wurde in die Wildtierstation des Hamburger Schwanenwesens in Hamburg-Wellingsbüttel gebracht.

„Wir erleben regelmäßig kuriose Einsätze mit Wildtieren im urbanen Raum, aber ein Marder in einer Blumenvase ist auch für uns etwas Neues“, sagte Olaf Nieß vom Hamburger Schwanenwesen laut Bezirksamt Hamburg-Nord. Nun soll das Tier erstmal in der Auffangstation gepflegt werden, bis die Mitarbeitenden ihn wieder in eine geeignete Umgebung aussetzen. (mm)