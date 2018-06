Beschwerde-Brief an Oberbaudirektor: Boulevard am Alten Wall wird zugepflastert

Direkt in der City gibt es kaum Grün – und das soll nach dem Willen von Oberbaudirektor und Bausenatorin offenbar auch unbedingt so bleiben. So hat auf dem neuen Boulevard am Alten Wall laut Planung kein einziger Grashalm Platz und erst recht kein Strauch oder Baum. Nun flattert dem Oberbaudirektor Franz-Josef Höing ein Beschwerdebrief der Grünen auf den Schreibtisch. Ob es nützt?

Seit Jahren ist der Bereich zwischen Adolphsplatz und Rathausmarkt vor allem Baustelle. Wo früher Parkplätze waren, sollen in Zukunft die Besucher der Innenstadt flanieren können.

Für Grün ist da offenbar kein Raum. Es würde laut den Fachleuten den Blick auf die historischen Fassaden verstellen und ihre Wirkung mindern. Daher soll sich das Pflaster jetzt „wie ein eleganter, kostbarer Teppich zwischen die beiden prachtvollen Gebäude legen“ und ein „Ort der Ruhe sein“. Nur für zwei Kunst-Installationen ist Platz.

Kritik kommt jetzt von der umweltpolitischen Sprecherin der Grünen, Ulrike Sparr. In einem Brief an den Oberbaudirektor, der der MOPO vorliegt, heißt es: „Was ich überhaupt nicht verstehe, ist der völlige Verzicht auf Stadtgrün zugunsten eines ästhetischen Konzepts.“ So würde das Signal ausgesendet, dass Aspekte des Klimaschutzes in der Planung als unwichtig erachtet würden.

Sparr weiter: „Die seit Wochen anhaltende Hitzewelle macht den Klimawandel für uns alle spürbar und weist auf die Notwendigkeit hin, auch architektonisch und stadtplanerisch darauf zu reagieren.“ Sie wünscht sich Bäume, wäre notfalls auch mit Pflanzinseln mit Büschen und Blumen zufrieden.

Auf den ersten Blick kommt die Kritik etwas spät, denn bald beginnt die Umsetzung. Aber die Grünen im Bezirk Mitte haben sich zuvor bereits im Rahmen der Jury für den Architekten-Wettbewerb engagiert. Allerdings erfolglos, sie wurden überstimmt.

„Wir wollten, dass dort wenigstens drei Bäume gepflanzt werden“, so Michael Osterburg. „Jetzt ist die Anmutung stattdessen sehr versiegelt und zubetoniert.“ Selbst um die Fahrradständer habe man im Vorfeld massiv ringen müssen, weil auch sie laut den Architektur-Fachleuten die Optik der Promenade angeblich stören würden.

Der Oberbaudirektor schwärmte Ende Mai bei der Verkündung über den Siegerentwurf: „Ein Parkplatz wird zu einem öffentlichen Platz und zu einem wohlgestalteten Foyer für das Rathaus und das Bucerius-Kunst-Forum.“ Gegenüber der MOPO wollten er und die Baubehörde nicht auf die Grünen-Kritik reagieren.