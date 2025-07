Zwangloses Fremdkuscheln – Das geht bei Aske Hansen-Hoffmann (44) und Lorenz Hansen (51) im „Kuschelraum“ in Hamburg. Das Ehepaar bietet seit 2023 sogenannte „Kuschelpartys“ an. Bei den Events treffen sich Menschen allen Alters im Soulingzentrum (Steintorweg 2) in St. Georg, um körperliche Nähe zu erfahren – sexuelle Handlungen sind allerdings verboten. „Wir haben strenge Regeln: Die Hände bleiben über der Kleidung“, erklärt Sexualcoach Lorenz Hansen der MOPO. Es gehe allein darum, Berührung zu spüren und das zu erleben, was sich viele Leute wünschen: Einfach mal in den Arm genommen werden.