Der „Butter Burger“ ist eine wahre Kalorienbombe. Foto: Max Strohe/hfr

  • Harvestehude

paidSternekoch bringt gefeierten Burger zurück nach Hamburg – nur für einen Tag!

Wahre Kalorienbomben mit gaaanz viel edlem Fett aus Frankreich: Der Berliner Sternekoch Max Strohe verkaufte vor einem Jahr für wenige Stunden seine „Butter Burger“ auf St. Pauli – und sorgte mit dieser Aktion für einen enormen Ansturm. Nun kehrt der 43-Jährige zurück in die Hansestadt: Schon in wenigen Wochen brutzelt er wieder 600 Stück – diesmal in einer Chili-Cheese-Variante. Die MOPO kennt die Details.

Eigentlich bereitet Max Strohe die edelsten Speisen zu – in seinem Sterne-Restaurant „Tulus Lotrek“ in Berlin. Doch auch für – vor Fett triefendes – Fastfood kann er sich begeistern, zumindest manchmal. Und so ging er 2024 mit seinem „Butter Burger“ auf Tour – und stoppte dabei auch im Restaurant „Feuerdrache by Klinkerbar“ (St. Pauli). Die Warteschlange war lang an der Clemens-Schultz-Straße, 500 Burger waren nach nur zweieinhalb Stunden ausverkauft.

Sternekoch Max Strohe verkauft seinen „Butter Burger“ in Hamburg

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

