Das Haus wurde bereits Ende Juli evakuiert. Am Donnerstag gab es eine Bergungsaktion für die Habseligkeiten im Hausinneren. (Archivbild) Bodo Marks/dpa

Bücher, Kleidung, Platten oder Dokumente mussten die Mieter des einsturzgefährdeten Abrisshauses in der Holstenstraße 195/197 zurücklassen. Das Gebäude war Ende Juli innerhalb weniger Minuten evakuiert worden. Zwei Wochen später wurde der hintere Teil abgerissen – mitsamt den persönlichen Gegenständen der Bewohner. Am Donnerstag gab es laut NDR eine Rettungsaktion für die Habseligkeiten im verbliebenen Teil des Hauses.

Ein Hubsteiger ermöglichte die Bergung einiger Gegenstände durch die Fenster an der Straßenseite. Wie das „Abendblatt“ berichtet, schlugen Mitarbeiter der Baufirma, die auch den Abriss übernommen hatte, gegen 8 Uhr die Fensterscheiben im dritten und vierten Stock ein. Anschließend luden sie Kisten und Säcke mit den Habseligkeiten der Mieter aus den Wohnungen und brachten sie zu ihren Besitzern.

Zuvor hatten die Mieter eine Liste mit den Gegenständen angefertigt, die gerettet werden sollten. „Sie versuchen wohl, so viel wie möglich herauszuholen“, sagte Mieterin Clara Thompson dem „Abendblatt“. Die 29-Jährige freue sich besonders über ihre Pflanzen, die sie nun zurückbekommen habe.

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Einige wenige Gegenstände aus dem hinteren Teil des Hauses hatten die Mieter bereits vor zwei Wochen aus dem Bauschutt bergen können. Derzeit bereiten sie ihren Umzug in die Chemnitzstraße vor. Die Altoba und das Bezirksamt Altona hatten ihnen dort ein Ersatzhaus zur Verfügung gestellt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Zuletzt hatte es Probleme mit dem Trinkwasser gegeben, weil sich in dem Haus Bleileitungen befinden. Seit 2026 sind solche Leitungen nicht mehr erlaubt.

Holstenstraße: Am Freitag geht die Bergungsaktion weiter

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Am Freitag, dem zweiten Tag der Bergungsaktion, sollen die Habseligkeiten aus den unteren beiden Stockwerken gerettet werden. Außerdem müssen die eingeschlagenen Fenster wieder verschlossen werden.

„Die Mitarbeiter der Abrissfirma haben sich sehr für uns eingesetzt“, sagt Clara Thompson weiter. Der Bezirk Altona habe die Aktion nach einer technischen Prüfung genehmigt, der Eigentümer übernehme die Kosten. Für Thompson ist nach wie vor wichtig, dass das Haus wieder aufgebaut wird. Schon jetzt würden die verbliebenen Räume durch die offene Rückseite Schaden nehmen. Das Gebäude dürfe deshalb nicht in einen Zustand geraten, in dem es am Ende komplett abgerissen werden müsse, findet sie. (js)