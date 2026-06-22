Er wollte er nur seine Reise zur Fußball-WM in den USA auf X teilen – plötzlich gibt es einen Hamburger Studenten einen Riesen-Hype. Die Amerikaner lieben ihn – auch die Trump-Regierung.

In Deutschland kennt ihn kaum jemand, in den USA geht er gerade komplett durch die Decke: Unter dem Namen „FreddyLA7“ nimmt ein Hamburger seine Follower auf X mit auf eine Reise durch die USA. Gemeinsam mit zwei Freunden unterstützt er dort die deutsche Nationalmannschaft bei ihren Spielen. Die Amerikaner feiern, wie der Deutsche Einblicke in ihr Land gibt. Auch Promis sind inzwischen auf den Hamburger aufmerksam geworden – dadurch haben sich für die Drei bereits einige besondere Möglichkeiten ergeben.

Fast 723.000 Menschen folgen Freddy inzwischen auf X. Was als Urlaub mit zwei Freunden begann, ist längst zu einem Internet-Phänomen geworden. In den Kommentaren unter seinen Beiträgen äußern sich auch zahlreiche Amerikaner, die seine Reise verfolgen und ihn dafür feiern. Erst vor wenigen Tagen hat der Hamburger einen Instagram-Account eröffnet – und schon hat er dort mehr als 60.000 Follower.

Bei dem Fußballfan handelt es sich um einen Studenten aus Bergedorf. Sein echter Name und sein genaues Alter bleiben unbekannt. Auf seinen Beiträgen verdeckt er sein Gesicht mit Fotos des Fußball-Stars Cristiano Ronaldo. Der Hamburger mit dänischen Wurzeln ist Fan des dänischen Clubs FC Midtjylland, wie er auf X schreibt.

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Seit Anfang Juni ist Freddy mit seinen beiden Begleitern in den USA und Kanada unterwegs. Er postet Bilder von seiner Reise und aus dem Alltag vor Ort. Den Sieg der deutschen Mannschaft etwa feierten die Drei mit einem Essen in einem Restaurant der Kette „Denny’s“. Dazu kommen Posts von Städteerkundungen, ihren Roadtrips und natürlich aus dem Stadion.

„Ich wollte mich einfach ganz herzlich bei allen bedanken, die unsere Reise verfolgen“, schreibt Freddy unter einem seiner Beiträge. „Ihr macht es möglich, dass wir auf dieser Reise ein absolut amerikanisches Erlebnis haben. Wir fahren nicht nur quer durchs Land, sondern bekommen auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen und lernen so viele tolle Menschen kennen.”

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Auch erzählt er, wie ein amerikanischer Radiosender über ihn berichtet, und schreibt: „Zufällig Leute im Radio über dich reden zu hören, ist immer das surrealste Gefühl.“

Freddys Reise wird immer verrückter

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Freddy hat mittlerweile eine große Fanbase aufgebaut und auch die Aufmerksamkeit von Promis auf sich gezogen. So wurden die drei zu einem Konzert von Country-Sängerin Ella Langley eingeladen. Auch das teilt er auf seinem Account – genauso wie den Empfang in einem Hotel. Dort genießen die drei offenbar außergewöhnlichen Service und werden unter anderem mit Merch und neuen Koffern ausgestattet.

Ursprünglich waren sie nämlich nur mit Handgepäckkoffern unterwegs. Deren Kapazitäten waren schnell erreicht – auch durch die Geschenke, die sie auf ihrer Reise erhalten haben. Unter anderem bekamen sie Andenken vom Police Department in Galveston, Texas, und dem Baseball-Team Houston Astros.

🚨 JUST NOW: Vice President JD Vance extends an invite to MEET viral World Cup fan Freddy — indicates a WHITE HOUSE VISIT might be in the works



Q: Would you want to meet @FreddyLA7?



VANCE: "Absolutely! I'd love to meet Freddy...any of these fans coming and enjoying our… https://t.co/F2Faetwb7s pic.twitter.com/efmtfeQcRk — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 20, 2026

Wie verrückt diese Reise werden würde, hätten die Drei wohl kaum gedacht. Sie wurden sogar ins Weiße Haus eingeladen, wie Freddy berichtet – entschieden sich aber dazu, die Einladung abzulehnen. Die NASA ermöglichte den drei Fußball-Touristen, von Texas aus mit Astronauten an Bord der ISS zu plaudern.

Die Reise soll noch mehrere Wochen weitergehen – und Freddy will seine Follower weiterhin mitnehmen. Für ihn und seine Fans ist dieser unglaubliche Sommer also noch lange nicht vorbei.