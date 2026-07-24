Risse an einem Haus in der Straße Sachsentor in Bergedorf riefen die Feuerwehr auf den Plan. So geht das zuständige Bezirksamt nun vor:

Nachdem am Samstag Risse in einem Gebäude an der Bergedorfer Einkaufsstraße Sachsentor entdeckt worden waren, steht nun fest, wie es weitergeht. Das Bezirksamt hat das weitere Vorgehen nach dem Feuerwehreinsatz bekannt gegeben.

Der Einsatz hatte am Samstag gegen 19.45 Uhr in der Straße Sachsentor stattgefunden. Passanten hatten zuvor den Notruf gewählt, nachdem sie an der Fassade eines Geschäfts einen frischen Riss im Mauerwerk entdeckt hatten.

Gebäude vorerst gesichert

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Ein hinzugezogener Statiker des Bauamts begutachtete den Schaden und kam zu dem Schluss, dass Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind. Das Gebäude wurde daraufhin zunächst mit einem Gerüst gesichert.

Inzwischen gibt es eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen. Auf MOPO-Nachfrage teilte das zuständige Bezirksamt mit, dass es mit dem Eigentümer und den weiteren Verantwortlichen in engem Austausch stehe. Der Eigentümer habe inzwischen ein Gutachten in Auftrag gegeben.

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„Seitens des Bezirksamts wird nun formal ein Verfahren zur Herstellung ordnungsgemäßer Zustände eingeleitet. Nutzungseinschränkungen, die über die bereits eingerichteten Sicherungsmaßnahmen hinausgehen, wurden derzeit nicht veranlasst" teilte ein Sprecher mit.





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