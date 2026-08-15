Sommer in Hamburg, aber keinen Urlaub gebucht? Kein Problem: MOPO-Locals zeigen ihre Bezirke von der schönsten Seite – mit persönlichen Geheimtipps für Natur und Freizeit, Kunst und Kultur sowie besondere Cafés und Restaurants.

Bergedorf – der Bezirk, in dem ich aufgewachsen bin, meine Jugend zwischen Elbdeich und Einkaufszentrum, Bauernhof und Betonplatte verbracht habe. Halb Hamburg, halb Kleinstadt. Nach Jahren in anderen Stadtteilen bin ich vor vier Monaten zurückgekehrt – und merke plötzlich, wie gut das tut. Hier draußen, wo Traktoren den Berufsverkehr kreuzen, Apfelbäume über Gartenzäune wachsen und die Bille gemächlich durch den Schlossgraben plätschert, ticken die Uhren langsamer. Eine grüne Oase im Osten – nur zehn Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Und ich nehme Sie mit auf eine kleine Urlaubsreise.

Wer mit der S2 aus der Stadt kommt, erreicht das erste Highlight weit vor der Station Bahnhof Bergedorf: den Billwerder Billdeich. Einfach am „Mittleren Landweg“ aussteigen und rein in eine Welt, in der die Zeit stillzustehen scheint. Fachwerkhäuser, Pferdekoppeln, Obstbäume, kleine Höfe – alles gesäumt von einer Straße, die sich wie selbstverständlich in die Landschaft fügt, anstatt sie zu zerschneiden. Am besten per Rad erkunden – mit großem Korb oder Tasche für frische Eier vom Hofladen.

Strandfeeling und einzigartiges Naturphänomen – Die Boberger Dünen

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Folgt man der Straße weiter, wird es irgendwann sandig unter den Reifen. Denn schon bald steht man mitten in einem einzigartigen Naturphänomen – den Boberger Dünen. Zu Schulzeiten schwärmte mein Geografielehrer ständig von der Landschaft, schleppte uns auf Exkursionen. Noch heute erinnere ich mich gern an seine Vorträge, wenn ich wieder mit knirschenden Schritten durch den tiefen Sand stapfe, während über mir die Segelflugzeuge vom nahen Flugplatz kreisen.

Nur ein paar Radumdrehungen weiter liegt der Lohbrügger Wasserturm, dem die Bergedorfer liebevoll den Spitznamen „Sander Dickkopp“ gaben. Bereits 1972 wurde er in seiner eigentlichen Funktion stillgelegt. Doch die Aussichtsplattform ist bis heute zugänglich – und wer bei klarem Wetter oben steht, sieht weit: über die Vier- und Marschlande oder hinaus bis zu den Hafenkränen.

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Bergedorf – seit 87 Jahren Teil von Hamburg, doch der Kleinstadtcharakter bleibt

Im Zentrum wartet das, wofür Bergedorf auch über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt ist: das Bergedorfer Schloss. Zugegeben – es ist nicht ganz so prunkvoll wie das Schweriner Schloss, und mit Neuschwanstein kann es auch nicht mithalten. Aber wer durch den Schlosspark spaziert oder die Bergedorfer Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern entlangläuft, merkt, dass Bergedorf heute eine Kleinstadt in der Großstadt ist. Erst 1938 wurde Bergedorf durch das „Groß-Hamburg-Gesetz“ als Hamburger Bezirk eingegliedert und verlor seinen Status als selbstständige Stadt. Noch heute sagen vor allem die alten Bergedorfer, dass sie „nach Hamburg fahren“, wenn es sie in die Innenstadt zum Bummeln zieht.

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Ein echtes Schmuckstück: das Bergedorfer Schloss picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Die Spuren der alten Handelsketten lassen sich noch heute leicht erkennen: an der alten Mühle, in der einst das Korn der Vier- und Marschlande gemahlen wurde, oder am Binnenhafen, wo früher Getreidesäcke per Kran verladen und per Kahn elbabwärts nach Hamburg verschifft wurden.

Die Stimmung ist entschleunigt. Gelassen sitzen die Einheimischen hier gern auf den Bänken im Grünen oder in einem der vielen Cafés – es wird geschnackt, geklönt, Kaffee getrunken. Die besten Adressen für das erste Päuschen: Das „In aller Munde“ direkt im Schloss, das „Filia Café“ mit Blick auf die Hafenpromenade oder das „Berger’s am Serrahn“, direkt am alten Hafen.

Wo Uwe Seeler kickte, trainierte auch ich – für Olympia reichte es aber nicht

Wer noch Kraft in den Beinen hat, geht weiter durchs Villenviertel – bergauf. Spätestens wenn Waden und Oberschenkel brennen, wird klar, woher Bergedorf seinen Namen hat. Doch die Mühe lohnt sich. In einer Senke, fast versteckt im Grünen, liegt das Billtalstadion – mit bis zu 30.000 Plätzen das zweitgrößte Stadion Hamburgs. In den 50er-Jahren dribbelte hier Uwe Seeler seine Gegner schwindelig. Heute spielen hier nur noch Amateure, und doch hat der Ort nichts von seinem Charme verloren.

In seiner Jugend rannte er im Billtalstadion bis zum Erbrechen. Heute schaut MOPO-Reporter Alexander Palm den Fußballamateuren beim Kicken zu. Marius Röer

An heißen Samstagnachmittagen laden die bewachsenen Steinstufen zum Verweilen ein – ob mit Fußballspiel oder dem Rauschen der Baumkronen. Jahrzehnte nach Seeler habe auch ich hier einen großen Teil meiner Jugend verbracht: als 400-Meter-Sprinter bei der TSG Bergedorf.

Keiler griff Joggerin an – kurz darauf gab es Wild in allen Wirtshäusern. Zufall?

Gleich daneben beginnt das Bergedorfer Gehölz, ein verwunschener Wald, der nicht nur Jogger, Spaziergänger und Hundebesitzer anzieht, sondern auch seine ganz eigene Legende mitbringt. Vor etlichen Jahren streiften hier regelmäßig Wildschweinrotten durchs Unterholz – bis eines Tages eine Läuferin angegriffen wurde. Kurz darauf tauchte auffallend viel Wild auf den Speisekarten der umliegenden Gasthäuser auf. Und die Schweine? Die wurden nie wieder gesehen, so die Sage.

Wer durch das Bergedorfer Gehölz weiterläuft, wird belohnt: Nach nur 20 Minuten erreicht man das „Waldhaus Reinbek“ – ein Traditionshotel mit feiner Küche und prominenten Gästen. Unter ihnen: Robert Redford oder George Clooney.

Auf den Spuren der Bismarcks und den Hallen von Hogwarts

Reicht Ihnen noch nicht? Dann weiter zum Sachsenwald – mit 70 Quadratkilometern Fläche das größte zusammenhängende Waldgebiet Schleswig-Holsteins, direkt angrenzend an das Bergedorfer Gehölz. 1871 schenkte Kaiser Wilhelm I. den Wald Otto von Bismarck – als Anerkennung für seinen Anteil an der Reichsgründung. Bis heute ist der Sachsenwald im Familienbesitz. Museum und Mausoleum erinnern an die Geschichte. Viele Bergedorfer kommen regelmäßig – mit dem Rad, zu Fuß oder mit der S2 bis Aumühle.

In dieser Bibliothek hat sich seit hundert Jahren fast nichts verändert. Sandra Schäfer

Wer bei Astronomie zunächst ans Planetarium denkt, sollte unbedingt einen Abstecher in den Osten machen. Denn auch die hiesige Sternwarte ist ein echtes Erlebnis. Mittendrin: eine Bibliothek wie aus einem Harry-Potter-Film – mit Wendeltreppe, hohen Regalen und schweren Kronleuchtern.

Badeorte mit Wohlfühlfaktor für Familien und Paare

An heißen Tagen zieht es die Bergedorfer an den nahegelegenen Hohendeicher See – unter Locals als Oortkatener See bekannt. Nur: Dort ist oft viel los. Wer lieber seine Ruhe will, geht zur alten Badestelle am Zollenspieker – ein echter Geheimtipp. Bei Ebbe passen vielleicht 50 Leute ans Ufer, bei Flut kaum zwei Dutzend. Dafür gibt’s: Ruhe, Romantik – und einen Ausblick auf die Elbe und die Binnenschiffer, die mit wenigen Knoten langsam Richtung Hamburger Hafen tuckern.

Der Hohendeicher See ist auch unter dem Namen Oortkatensee bekannt. (Archivbild) picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Wem das zu schick ist, fährt mit der Fähre fünf Minuten rüber nach Hoopte – zur Fischerei Grube. Vor allem zur Stintsaison ist der Laden brechend voll. Das Aalbrötchen? So gut, dass selbst die Händler auf dem Fischmarkt neidisch werden könnten.

Auf den Spuren des Ironman – hier sind Rennradfahrer auf Wolke 7

Wer von hier aus schon wieder zurück in die Stadt will, dem steht eine über 20 Kilometer lange Tour gen Westen bevor – immer entlang des Deichs. Weite Landschaften, Wind im Gesicht, Elbblick: Mehr Norddeutschland geht kaum. Auch die Ironman-Athleten legen hier einen Teil ihrer 180-Kilometer-Radstrecke zurück.

Entspannen an der Elbe – geht nicht nur am Elbstrand. Auch Bergedorf kann man den Sommer bestens genießen. picture alliance / Hauke-Christian Dittrich | Hauke-Christian Dittrich

Wer es lieber auf als neben dem Wasser sportlich zugeht – oder sich einfach ein bisschen treiben lassen will –, kann sich bei „paddel-meier“ Kanu, Kajak oder SUP leihen und die Dove-Elbe bis Tatenberg erkunden, vorbei an Hamburgs olypiatauglicher Regattastrecke – passenderweise mit Badestelle direkt nebenan.

Souvenirs und der beste Weg zurück „nach Hamburg“

Zurück in der Altstadt Bergedorfs darf ein Andenken nicht fehlen: Bei der Kaffeerösterei Timm gibt es Tasse und Pralinen im Bergedorf-Design. Lieber etwas Flüssiges? Dann ab zur Weinkellerei von Have, seit über 150 Jahren Bergedorfs Anlaufstelle für edle Tropfen.

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Wenn die Sonne langsam untergeht, lohnt sich ein Blick auf den Fahrplan der Bergedorfer Schifffahrtslinie: Mit etwas Glück ergattert man einen Platz auf der letzten Fahrt des Tages – vom alten Hafen geht es dann gemächlich elbabwärts ganz nach Bergedorfer Schnack zurück „nach Hamburg“.