Beluga XL erstmals in Hamburg: Im Video: Das ist das dickste Ding der Lüfte

Finkenwerder -

Er sieht aus wie ein übergewichtiger weißer Wal. Wie so ein Pott wohl landet? Nein, der neue Beluga XL plumpste nicht unelegant zu Boden, sondern setzte ganz sachte auf. Um 16.45 Uhr ist das Transportflugzeug mit dem aufgemalten Lächeln am Dienstag auf dem Airbus-Werk in Finkenwerder gelandet – eine Premiere!

Ein weißer Gigant, dieser Beluga XL. 63 Meter lang, knapp 19 Meter hoch, Spannweite 60 Meter. Und stark ist er, dieser fliegende Wal. Das maximale Startgewicht beträgt 227 Tonnen. Wie sich so ein dicker Pott fliegt? „Im Cockpit merkt man nicht, das hinter einem eine solche Masse Flugzeug steckt“, so Testpilot Karl-Heinz Mai nach der Landung in Hamburg.



Zur Begrüßung erhielt der Beluga XL von der Werksfeuerwehr eine Dusche. Rüdiger Gärtner Foto:

Zur Begrüßung der wartenden Airbus-Mitarbeiter wurde die Transportklappe des Riesen geöffnet und der Pilot schwenkte mit einer Hamburg-Fahne. Vorher gab's noch eine Begüßungs-Dusche von der Werksfeuerwehr.

Testpilot Karl-Heinz Mai schwenkt nach der Landung des Riesen bei geöffneter Transportklappe eine Hamburg-Fahne. Ruega Foto:

Das neue Modell soll die alte Version Beluga ST ablösen. Das neue Transportflugzeug ist etwa 30 Prozent größer. Allein der Rumpf ist einen guten Meter breiter. Das alte Modell kann nur einen Flügel des A350-XWB aufnehmen, das neue zwei. Im neuen Modell können außerdem sechs Höhenleitwerke transportiert werden. Das Be- und Entladen geht übrigens recht fix: Nach nur 60 Minuten ist der Flieger wieder startklar.

Sein Lächeln hat der Beluga XL von den Mitarbeitern bekommen

Das freundliche Gesicht hat der neue Beluga übrigens von den Airbus-Mitarbeitern bekommen – sie durften über das Aussehen mitentscheiden. Derzeit befindet sich das Flugzeug noch im zehnmonatigem Flugtestprogramm. Im Werk in Finkenwerder finden nun Probeläufe der Abfertigung statt.

Der Beluga XL mit geöffneter Transportklappe. Rüdiger Gärtner Foto:

Am Mittwoch verlässt der Beluga XL Hamburg schon wieder

Am Mittwochnachmittag fliegt das Lächeln schon wieder weg. Wann der Beluga XL danach Hamburg zurückkehrt, steht noch nicht fest. Im zweiten Halbjahr 2019 soll die neue Maschine offiziell in den Liniendienst gehen, in den Jahren darauf folgen noch fünf weitere. Die Maschine fliegt dann zwischen den europäischen Airbus-Werken hin- und her und transportiert Flugzeugteile.

In Finkenwerder landen durchschnittlich drei bis fünf Belugas pro Tag (Montag bis Sonnabend). Welches Flugzeug wann kommt, entscheidet sich kurzfristig.