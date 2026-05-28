Beliebtes Urlaubsziel: Eurowings streicht Direktflug in den Süden

Schlechte Nachrichten für Sonnenhungrige: Eurowings streicht eine Direktverbindung vom Flughafen Hamburg zu einem beliebten Ziel am Roten Meer – zumindest vorerst.

Die Airline wird im kommenden Winter keine Flüge mehr von Hamburg nach Marsa Alam in Ägypten anbieten. In den Buchungssystemen sind bereits keine Verbindungen mehr zu finden. Dabei galt das Ziel erst seit Kurzem als neue Fernstrecke ab der Hansestadt. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Eurowings streicht Flüge nach Marsa Alam

Eurowings begründet den Schritt mit wirtschaftlichen Überlegungen. Man überprüfe das Streckennetz regelmäßig und passe es der Nachfrage an, so ein Sprecher zum „Abendblatt“: „Es ist richtig, dass wir die Verbindung Hamburg–Marsa Alam derzeit nicht im Programm haben.“ Ein Comeback wird aber nicht ausgeschlossen.

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Für Ägypten-Urlauber gibt es weiterhin Alternativen: Die Airline fliegt viermal pro Woche von Hamburg nach Hurghada. Auch andere Anbieter steuern den Badeort am Roten Meer an.

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Neben Marsa Alam gibt es weitere Änderungen im Streckennetz. So wird die Verbindung nach Dubrovnik Ende Juni eingestellt, während Flüge nach Graz im Winter zeitweise pausieren. Die Strecken nach Tel Aviv und Erbil könnten hingegen im Sommer wieder aufgenommen werden – abhängig von der Sicherheitslage. (rei)