Moderne Spitzenküche gibt es im Restaurant „Der erdbeerfressende Drache“ am Alsterufer. Doch nun verkündet Inhaber Thorsten Gillert das Aus.

„,Der erdbeerfressende Drache’ hat hier an der Alster für viele Jahre ein wunderbares Zuhause gefunden. Nun ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen“, schreibt Spitzenkoch und Gastronom Thorsten Gillert auf Instagram. Im November schließt er sein Restaurant am Alsterufer 3 (Rotherbaum) für immer.

„Der erdbeerfressende Drache“ schließt im November für immer

Anzeige

Grund sei der Mietvertrag: „Verträge laufen aus und eine Verlängerung konnte ich nicht erreichen“, so Gillert weiter. „Diese Veränderung nehme ich zum Anlass, mich aus dem Betrieb eines eigenen Restaurants zurückzuziehen und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.“ Diese Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen.

Der Küchenbereich des Restaurants „Der erdbeerfressende Drache“ Marius Röer

2018 startete Thorsten Gillert mit dem Lokal „Der erdbeerfressender Drache“, zunächst als Pop-up an der Weidenallee, später am Spritzenplatz und in den Deichtorhallen. Seit 2022 hat er den Standort an der Alster.

Anzeige

„,Der erdbeerfressende Drache’ war für mich immer mehr als nur ein gastronomisches Unternehmen - er kommt meiner Vorstellung von einem perfekten Restaurant sehr nahe, mit einem fantastischen Team und vielen großartigen Gästen“, schreibt Thorsten Gillert.





Anzeige

Die MOPO erreicht den Koch am Telefon: Noch wisse er nicht genau, was komme. „Aber ich habe ein paar Ideen und kann mir auch vorstellen, in Zukunft noch mal ein Pop-up zu haben“, sagt er. „Für mich ist das Ende des ,Der erdbeerfressende Drache’ okay, ich werde 60 dieses Jahr.“

Bis einschließlich 28. November hat das Lokal noch geöffnet. Hier gibt es eine kreative Küche mit häufig wechselnder Karte. Die kleinen Gerichte werden mit regionalen Zutaten zubereitet, aber mit Inspirationen aus aller Welt. Auch Sternekoch Maurizio Oster geht hier gerne essen.

Thorsten Gillert gibt sein Restaurant an der Alster auf

Die Gäste zeigen sich auf Social Media betroffen: „Einzigartig eure Küche, danke für viele wunderbare Abende bei euch!“, schreibt jemand. Oder auch: „Das entspannteste und leckerste Restaurant – und immer wieder eine Inspiration“.

Thorsten Gillert: „Das nächste knappe halbe Jahr gehen wir mit voller Energie und vielen frischen Ideen an. Wir freuen uns auf alle, die noch ein- oder paarmal den Weg zu uns finden.“