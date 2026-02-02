Beliebtes Musical verlässt Hamburg – neuer Standort schon gefunden

Mehr als ein Jahr wurde in Hamburg das bunte Broadway-Musical „& Julia“ gespielt – nun ist dort Schluss. Doch Stage Entertainment hat verraten, wo und wann es ein Wiedersehen gibt.

Tschüss Hamburg und hallo Stuttgart: Das Popmusical „& Julia“ hat Sonntagabend in der Hansestadt Abschied gefeiert und wird ab Oktober in Stuttgart zu sehen sein. Die bunte Show werde im Stage Palladium Theater gespielt, gab Stage Entertainment bekannt.

Musical „& Julia“ in Hamburg: Eine halbe Million Zuschauer

Die Abschiedsvorstellung von „We Will Rock You“ ist den Angaben zufolge in diesem Stuttgarter Theater Anfang September geplant. Die Stage Entertainment Gruppe präsentiert „& Julia“ zudem ab September im Beatrix Theater in Utrecht in den Niederlanden.

Rund eine halbe Million Zuschauer sahen das Musical seit der Deutschlandpremiere am 30. Oktober 2024 im Stage Operettenhaus an der Reeperbahn. Es sei ein bemerkenswerter Erfolg, sagte Stephan Jaekel von Stage Entertainment auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Weil es uns gelungen ist, Publikumsinteresse für ein zuvor gänzlich unbekanntes Stück zu wecken.“

Das Jukebox-Musical mit den größten Hits unter anderem von Britney Spears, Katy Perry und den Backstreet Boys zeigt eine neue Interpretation von Shakespeares großem Liebesdrama. Es geht darum, wie das Leben von Romeos Julia wohl weitergegangen wäre, wenn sie sich nach dem Tod ihres Liebsten nicht mit einem Dolchstich ins Herz das Leben genommen hätte. (dpa)