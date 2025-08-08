Nach einem Feuer musste das Café „Karl, Günter und Marie“ in Eppendorf vergangenen Woche dicht machen. Inhaber Georg Kratzer (58) ist fassungslos, seit acht Jahren betreibt er den Laden. „Es ist mehr als ein Café, es ist ein Treffpunkt für viele in der Gegend“, sagt er. Doch ob die Versicherung alles abdecken wird, ist ungewiss. Jetzt läuft eine Spendenkampagne – mit überwältigender Anteilnahme.