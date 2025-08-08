mopo plus logo
Café Marie

Das Café „Karl, Günter und Marie“ wurde bei einem Brand zerstört. Foto: Privat.

  • Eppendorf

paid„Meine ganze Existenz“: Beliebtes Hamburger Café nach Brand zerstört

Nach einem Feuer musste das Café „Karl, Günter und Marie“ in Eppendorf vergangenen Woche dicht machen. Inhaber Georg Kratzer (58) ist fassungslos, seit acht Jahren betreibt er den Laden. „Es ist mehr als ein Café, es ist ein Treffpunkt für viele in der Gegend“, sagt er. Doch ob die Versicherung alles abdecken wird, ist ungewiss. Jetzt läuft eine Spendenkampagne – mit überwältigender Anteilnahme.

