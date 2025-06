Aus für beliebtes Café: Inhaber schließt auch zweiten Standort

Espresso, Flat White, Latte Macchiato: Kaffee-Fans waren in den „44 QM“-Cafés in Ottensen und der Mitte Altona Stammgäste. Dazu gibt es Frühstück mit Avocadobrot, Granola Bowls oder Waffeln und gesunde Mittagssnacks. Doch nachdem vor zehn Wochen schon das erste Café dicht gemacht hat, folgt nun das zweite. Die MOPO hat mit Inhaber Miroslav Ilic gesprochen: über seine persönlichen Gründe für das Aus und wie es in den Räumlichkeiten weitergehen soll.

Im Café „44 QM“ in der Mitte Altona gab es herzhafte belegte Brote, süße Waffeln, Kaffee und Tee – auf genau 44 Quadratmetern, der Name war Programm. Inmitten von Pandemie und Lockdown eröffnete Inhaber Miroslav Ilic es 2020. Und weil das Konzept so gut ankam, kam 2024 auch ein zweiter Laden in der Großen Brunnenstraße 55 in Ottensen dazu. Doch nun gibt er beide Cafés auf.

Das Café „44 QM“ in Ottensen schließt – „wollen uns auf das Catering konzentrieren“

Im April gab Miroslav Ilic das Aus für das „44 QM“ in der Susanne-von-Paczensky-Straße 5 (Mitte Altona) bekannt. „Wir möchten uns für den Support der letzten 4,5 Jahre bedanken“, schrieb er auf Instagram. „Es war eine sehr schöne Zeit! Wir bleiben euch als Café in Ottensen weiterhin erhalten.“ Doch nun ist auch dort Schluss: „Ab dem 1. Juli wird es kein 44 QM Café mehr geben. Wir übergeben das Café in Ottensen an einen neuen Betreiber. Wir möchten uns erstmal voll und ganz auf das Catering konzentrieren – dieses läuft ganz normal wie bisher weiter.“

Zur MOPO sagt Miroslav Ilic: „Die Entscheidung, unsere beiden Cafés abzugeben, ist uns alles andere als leicht gefallen.“ Ausschließlich auf das Catering zu setzen, biete jetzt aber die „Flexibilität und Effizienz, die perfekt zu unserem Leben mit Familienzuwachs passt – und die Freiheit, am Wochenende nicht mehr dauerhaft im Café-Alltag zu stecken. Auch wenn uns der Cafébetrieb immer am Herzen lag, ist jetzt der richtige Moment, um einen neuen Fokus zu setzen.“

Für Events wie Job-Meetings oder große Hochzeitsfeiern mit 200 Gästen organisiert Ilic mit seinem Team das Essen – mit Frühstück, Finger Food, Lunch oder Snacks.

Die Stammgäste zeigen sich auf Social Media bestürzt über das Aus der Cafés: „Ihr wart so eine Bereicherung!“, schreibt jemand. Oder: „Haben uns immer sehr wohl bei euch gefühlt.“

Doch in den Räumlichkeiten in Ottensen soll es auch zukünftig ein Café geben: „Der neue Betreiber wird das bestehende Konzept genauso weiterführen und nur den Namen ändern“, erklärt Miroslav Ilic.