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Wasserlandschaft in Planten un Blomen

Ein Kind läuft durch eine Wasserlandschaft auf einem Spielplatz in Planten un Blomen. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

  • Neustadt

Beliebter Spielplatz in Planten un Blomen wird gesperrt

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Der Wasserspielplatz an den Bullerbergen in Planten un Blomen soll schöner werden. Deshalb bleibt die Fläche von Montag, 18. Mai, bis einschließlich Freitag, 22. Mai geschlossen. Grund dafür sind Instandsetzungsarbeiten.

Auf dem Spielplatz werden der Sand getauscht und der Fallschutz repariert und erneuert, heißt es vom Bezirksamt Mitte. Die Arbeiten sollen den Spielplatz für die Zukunft sicher und attraktiv machen.

Spielplatz in Planten un Blomen gesperrt: Neuer Sand und Fallschutz

Die Arbeiten schon in den Herbst- und Wintermonaten durchzuführen, war laut Bezirksamt nicht möglich. Das liegt am Material: Der spezielle Gummibelag kann nur bei warmen Außentemperaturen verarbeitet werden. (mp)

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