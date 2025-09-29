Beliebter Design-Händler eröffnet Filiale in Hamburg – die erste weltweit

Viele Jahre war die Adresse Neuer Wall 61 die Anlaufstelle für Promis in Hamburg – hier führte Friseur-Ikone Marlies Möller ihren Flagship-Salon. Nach dem Umzug der inzwischen insolventen Kette stand das Ladenlokal lange leer. Jetzt kommt neues Leben in die Räume: Der schwedische Einrichtungshändler „Nordic Nest“ eröffnet am 9. Oktober 2025 seinen weltweit ersten Store.

Auf 500 Quadratmetern will das Unternehmen zeigen, was skandinavisches Design ausmacht. Im Sortiment: mehr als 60.000 Produkte von mehr als 300 Marken. „Einen eigenen Nordic-Nest-Store zu eröffnen, war seit vielen Jahren unser Ziel. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen“, sagt Bank Bergström, Chef der „Nordic Nest Group“, zum „Abendblatt“.

Darum wählte „Nordic Nest“ Hamburg als Standort aus

Dass die Schweden ausgerechnet Hamburg als Standort gewählt haben, ist kein Zufall. Deutschland ist seit Jahren der größte Markt des Onlinehändlers außerhalb Skandinaviens. „Hamburg verbindet Skandinavien mit der Welt und zieht ein Publikum an, das Qualität und zeitlose Ästhetik schätzt“, so Bergström in dem Bericht.

Gegründet wurde Nordic Nest 2002 im südschwedischen Kalmar als Scandinavian Design Center. Aus dem kleinen Onlineshop wurde eine globale Plattform für nordisches Wohnen – mit Kundschaft in mehr als 70 Ländern. Die Eröffnung in Hamburg soll der Startschuss für die künftige Expansion sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Hier entsteht gerade neue Wand-Kunst: Street-Art-Helden lassen Harburg tanzen

Damit bekommt der Neue Wall – schräg gegenüber liegt bereits das dänische Luxus-Kaufhaus Illums Bolighus – ein weiteres Ziel für Fans von skandinavischem Design.