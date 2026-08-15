Regelmäßig finden im Öjendorfer Park in Billstedt gefährliche Wettkämpfe mit Flugdrachen statt, auch Falschparker sind ein Ärgernis. Jetzt greift die Stadt ein.

Der Öjendorfer See ist ein beliebtes Ausflugsziel. Hier gelten jetzt einige neue Regeln. Daniel Bockwoldt/dpa

Illegale Wettkämpfe mit Flugdrachen und Falschparker sind im Öjendorfer Park (Billstedt) nicht nur ein Ärgernis, sie haben auch schon zu Unfällen geführt. Jetzt wollen Umweltbehörde und Bezirksamt Hamburg-Mitte dem einen Riegel vorschieben. Für den Park rund um den beliebten Badesee gelten neue Regeln und es finden Umbauten statt.

Bei sogenannten Drachenkämpfen lassen die Beteiligten Lenkdrachen gezielt gegeneinander antreten, klärt das Bezirksamt Mitte auf. Durch geschickte Flugmanöver soll die Drachenschnur des gegnerischen Drachens durchtrennt und dieser zum Absturz gebracht werden. Das Problem: Die beschichteten Schnüre können gefährlich für Menschen und Tiere sein.

Öjendorfer Park: Radfahrerin durch Drachenschnur verletzt

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Im März 2026 fuhr eine Radfahrerin im Öjendorfer Park in eine zwischen zwei Bäumen hängende Schnur und zog sich eine Wunde zu, die genäht werden musste. Darüber hinaus gibt es laut des Bezirksamts zahlreiche dokumentierte Fälle von zum Teil geschützten Vogelarten, wie Waldohreulen, Mäusebussarden oder Graureihern, die sich an den Schnüren verletzt haben oder sogar verendet sind.

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Die neue Parkordnung verbietet darum jetzt Drachenkämpfe im Öjendorfer Park. Außerdem dürfen keine Schnüre mitgeführt werden, die länger als 50 Meter sind. Neue Schilder im Park sollen in Kürze auf die Regelungen hinweisen.

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Falschparker blockieren Rettungswege

Gleichzeitig geht das Bezirksamt gegen Falschparker vor, die Rettungswege blockieren. Denn trotz bestehender Halteverbote und verstärkter Kontrollen durch die Polizei würden Fahrzeuge häufig entlang der Fahrbahn und auf den Nebenflächen des Barsbütteler Wegs abgestellt.

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Die Folge: Einsatzfahrzeuge können den Park nur eingeschränkt oder gar nicht erreichen. Darum stellt das Bezirksamt in dieser Woche entlang des Barsbütteler Wegs zwischen Driftredder und der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein im Abstand von drei Metern sogenannte Eichenspaltpfähle auf.

„Der Öjendorfer Park und der Öjendorfer See sind eine herrliche Idylle im Hamburger Osten, und wir möchten, dass sich alle Besucherinnen und Besucher dort wohlfühlen“, sagt Ralf Neubauer, SPD-Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte. „Dafür braucht es Regeln, deren Einhaltung wir in den nächsten Wochen gemeinsam mit der Polizei und der Stadtreinigung verstärkt kontrollieren werden.“ (mp)