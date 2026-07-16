Die Olchis sind grüne Wesen, die im Müll leben, im Dreck wühlen – und von Kindern geliebt werden. Für die kleinen Fans gibt es nun eine tolle Nachricht.

Eine den Kinderbuchfiguren Olchis gewidmete Erlebniswelt öffnet im Oktober in Hamburg. Das teilte das Hamburger Medienhaus Oetinger mit, das die Olchi-Bücher vertreibt. Die interaktive Ausstellung soll vom 3. Oktober bis Anfang 2027 in den Gaußhöfen in Altona zu sehen sein.

Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren. Für einen Besuch, während dessen Aufgaben aus der Olchi-Welt gelöst werden, sind 60 bis 90 Minuten vorgesehen.

Ausstellung der Olchis in Hamburg: Weitere Stationen geplant

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Das Medienhaus Oetinger plant, das modulare Ausstellungskonzept später in anderen Städten und Ländern zu zeigen. Zudem arbeitet das Medienhaus daran, Erlebniswelten zu weiteren Figuren zu entwickeln.

„Die Olchi-Erlebniswelt ist der Startschuss für ein neues Geschäftsfeld, das Oetinger als Pionier einzigartiger, immersiver Kindererlebnisse in Europa positioniert“, heißt es in einer Mitteilung des Medienhauses.

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Erdacht hat die Olchi-Geschichten der Münchner Autor und Illustrator Erhard Dietl. Er war demnach in die Entwicklung der Erlebniswelt eingebunden. (dpa/mp)