Bowls nach den eigenen Wünschen zusammenstellen: Das können Gäste jetzt im neu eröffneten Lokal „Kaspar Schmauser“ in der HafenCity.

Eine Schüssel, viele frische Zutaten – Bowl-Gerichte haben auch Hamburg längst erobert. Nun hat die vegane Kette „Kaspar Schmauser“ ein zweites Lokal in der Hansestadt eröffnet, am Überseeboulevard in der HafenCity. Was die Gäste hier erwartet:

Mit Glasnudeln, Tofu und Edamame. Oder mit Süßkartoffel, Roter Bete und Kichererbsen: Bei „Kaspar Schmauser“ können sich die Gäste ihre Bowl oder ihren Salat von der Karte individuell anpassen lassen. Oder sich gleich eine eigene Variante aus mehr als 50 Zutaten, Toppings und Dressings selbst zusammenstellen, nach den persönlichen Wünschen. Das Prinzip: „Build your Bowl“ (ab 10 Euro).

„Kaspar Schmauser“: Zweites Lokal hat in Hamburg eröffnet

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Im Valentinskamp 18-20 (Neustadt) hat im Mai 2025 das erste Lokal in Hamburg eröffnet. Nun gibt es einen zweiten Standort am Überseeboulevard 4-10 (HafenCity). 45 Sitzplätze gibt es hier drinnen und weitere 35 auf der Terrasse. Es ist der insgesamt zehnte Standort der Nürnberger Franchise-Kette in Deutschland. Auch in Berlin, Bochum, Leipzig und Essen gibt es schon Restaurants.

Die Gäste bekommen hier zum Beispiel auch eine „Kebap Bowl“ mit pflanzlichem Kebap, Tomaten, mariniertem Rotkohl, Gurken und Basmatireis oder eine koreanische Variante mit Kimchi. Außerdem stehen Currys auf der Karte. „Alles wird von uns selbst zubereitet und wir passen unsere Zutaten immer an die jeweilige Saison an“, sagt eine Sprecherin zur MOPO.

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Die Gäste können hier auch draußen sitzen. Kaspar Schmauser

Die Gäste bestellen ihr Gericht an einem digitalen Terminal oder direkt am Tisch über einen QR-Code. So soll die Wartezeit reduziert werden. „Wer auf dem Sprung ist oder mittags schnell wieder zurück ins Büro muss, kann das Essen auch vorab online ordern und es zur gewünschten Zeit abholen.“