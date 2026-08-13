Die „Brücke 10“ kommt nach Wedel: Schon bald gibt es auch hier Matjes und Makrele mit Blick auf die Elbe.

Brötchen mit Krabben, Kräutermatjes oder Bismarckhering: Nicht nur bei Touristen ist die „Brücke 10“ im Hamburger Hafen beliebt. Der Imbiss zählt zu den besten Fischbrötchen-Läden der Stadt. Nun eröffnet ein Ableger in Wedel (Kreis Pinneberg).

Die „Brücke 10“ direkt an den Landungsbrücken hat eine große Fan-Gemeinde. Von der geräucherten Makrele und dem Stremellachs schwärmte auch schon der Sternekoch Stefan Fäth. Nun hat das Team verkündet, einen weiteren Imbiss am Schulauer Hafen in Wedel (Schleswig-Holstein) zu eröffnen. Im September soll es losgehen.

„Brücke 10“: Imbiss eröffnet Ableger am Schulauer Hafen in Wedel

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Auf Instagram hat das Team der „Brücke 10“ die Neuigkeiten verkündet. Screenshot Instagram

„Moin Wedel“ heißt es bei Social Media. „Am Schulauer Hafen tut sich was! Wir stecken mitten in den Vorbereitungen und freuen uns darauf, euch dort bald mit unserem knusprigem Backfisch zu versorgen.“ Auch hier soll es, mit Blick auf die Elbe, die beliebten Fisch- und Krabbenbrötchen geben. Die „Brücke 10“ wird der Nachfolger von „Isi’s Fischimbiss“.

Damit gibt es dann insgesamt vier Standorte der „Brücke 10“: Auch der sogenannte „Fischbrötchen-Container“ am Alten Elbtunnel (Bornsteinplatz) hat täglich geöffnet. Außerdem gibt es im „Strandhaus“ (Övelgönner Hohlweg 12) neben Fischbrötchen auch Kuchen und Torte.

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In den Kommentaren freuen sich die Follower aus Wedel: „Es wird Zeit“, schreibt jemand. Oder: „Das wird bestimmt großartig.“