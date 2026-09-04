„Burger Vision“ eröffnet am Samstag ein neues Restaurant in Bramfeld. Zur Eröffnung gibt es ausgewählte Burger zum Probierpreis.

Die Burger-Kette „Burger Vision“ eröffnet am Samstag (5. September) im Maimoorweg (Bramfeld) ihren fünften Standort in Hamburg. Das Unternehmen will damit seine Präsenz in der Hansestadt weiter ausbauen.

„Wir freuen uns sehr, mit unserem Restaurant in Bramfeld starten zu können“, sagt Gründer Murat Alagöz. Die bisherigen Hamburger Standorte in der Altstadt, Hohenfelde, Rotherbaum und Wilhelmsburg hätten von Beginn an großen Zuspruch erfahren. Auch in Bramfeld wolle man den Gästen „den besten Smash Burger der Stadt“ anbieten.

„Burger Vision“: Ausgewählte Burger für einen Euro zur Eröffnung

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„Burger Vision“ wurde 2015 in Berlin gegründet und hat nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 30 Standorte in Deutschland. Bis Ende 2029 soll die Zahl der Restaurants auf 100 im In- und Ausland steigen.

Auf der Speisekarte stehen unter anderem Cheese Smash und Double BBQ Smash sowie vegetarische Burger. Dazu kommen Chicken Stripes und verschiedene Beilagen. Zur Eröffnung in Bramfeld bietet „Burger Vision“ ausgewählte Burger für einen Euro an, Burger-Menüs gibt es für 5,99 Euro. (rei)