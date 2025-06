Ihre Restaurants gelten als Top-Adressen in Hamburg: Das Gastro-Duo Thomas Kosikowski und Johannes Riffelmacher betreibt die gefeierten „Salt & Silver“-Lokale auf St. Pauli. Nun haben sie ihr Konzept in Hamburg umgekrempelt – und das „Bistro Crudo“ eröffnet. Die MOPO erklärt, was die Gäste dort erwartet.