„Circus Krone“ war das letzte Mal vor vier Jahren in Hamburg. Kritik an den Auftritten mit Wildtieren ist besteht weiterhin – auch eine Demonstration ist geplant.

Martin Lacey jr., Dompteur beim „Circus Krone“, mit einem Löwen. Auch bei den kommenden Aufführungen in Hamburg werden Wildtiere Teil der Vorstellungen sein – das sorgt für Kritik. (Archivbild) picture alliance/dpa | Felix Hörhager

„Circus Krone“ kommt nach vier Jahren zurück nach Hamburg. Doch noch bevor am 17. September auf dem Heiligengeistfeld die erste Vorstellung beginnt, formiert sich Protest: Der Hamburger Tierschutzverein will mit Spiegeln und roten Clownsnasen gegen Tierdressuren demonstrieren.

Manege frei auf dem Heiligengeistfeld – und gleichzeitig Protest vor dem Zirkuszelt: Wenn „Circus Krone“ am Donnerstag, 17. September, sein neues Hamburg-Gastspiel eröffnet, will die Jugendgruppe des Hamburger Tierschutzvereins (HTV) vor dem Haupteingang demonstrieren. Bereits beim letzten Auftritt vor vier Jahren gab es Proteste.

Spiegel mit Clownsnasen – das ist bei der Demonstration geplant

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Unter dem Motto „Haltet ihnen den Spiegel vor“ sollen die Teilnehmer tatsächlich Spiegel mitbringen und diese mit einer roten Clownsnase bekleben. Die Botschaft richtet sich an die Besucher des Zirkus: Wer Tiere zur Unterhaltung in der Manege sehen wolle, solle sich nach Ansicht der Tierschützer selbst kritisch hinterfragen.

„Tiere gehören nicht in die Unterhaltungsindustrie! Sie sind weder Artisten noch Requisiten“, sagt Tilda Kistner, Leiterin der HTV-Jugendgruppe. Die Demonstration soll um 17 Uhr beginnen und nach Angaben des Vereins friedlich bleiben.

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Der HTV kritisiert insbesondere die Haltung und Dressur von Wildtieren und fordert einen Zirkus ohne Tiere. Nach Angaben des Vereins treten bei Krone unter anderem Löwen, Tiger, Pferde und Hunde auf.

Wie „Circus Krone“ auf die Vorwürfe reagiert

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Der Deutsche Tierschutzbund, Dachverband des HTV, fordert seit Jahren ein bundesweites Verbot von Wildtieren im Zirkus. Einige Städte haben bereits ähnliche Verbote umgesetzt. Hamburg bislang nicht. Der THV argumentiert unter anderem mit den häufigen Transporten, den räumlichen Einschränkungen und Verhaltensweisen, die den Tieren für Auftritte antrainiert werden.

„Circus Krone“ weist die grundsätzliche Kritik an seiner Tierhaltung zurück. Man gehe verantwortungsvoll mit den Tieren um und werde regelmäßig von unabhängigen Behörden kontrolliert. In Hamburg hat der Zirkus Auftritte bis zum 11. Oktober geplant.