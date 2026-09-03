„San Frantschüssco und bis Denver“: Der bekannte Sneaker-Shop „Glory Hole“ im Karoviertel macht für immer zu.

„So, das war’s. Wir schließen.“ Mit diesen Worten beginnt Sneaker-Shop-Betreiber Markus Wiener sein Abschiedsvideo auf Instagram. Der Glory Hole Sneaker Shop im Karoviertel schließt nach 20 Jahren für immer. Am 19. September ist der letzte Öffnungstag.

Auf Instagram blickt der 52-Jährige auf 20 aufregende Jahre zurück und bedankt sich vor allem bei seinen Mitarbeitenden, Kunden, Followern und seiner Familie. Gleichzeitig kündigt er an, dass die Preise wegen der Schließung „in den Keller gehen“ – Schnäppchenjäger können derzeit also fündig werden.

Zu den Gründen für die Schließung sagt Markus Wiener in dem Video zunächst nur: „Dass ich mit dem Geldzählen nicht hinterhergekommen bin, war kein Kernproblem, das ist klar.“ Kryptisch fügt er hinzu, dass Vernunft selten vergnügungssteuerpflichtig sei. Viel Freude über das Ende des Geschäfts klingt dabei nicht durch. Trotzdem überwiegen bei ihm Dankbarkeit und Freude „für alles, was sich hier abgespielt hat“.

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Auf MOPO-Nachfrage nennt er die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Verlagerung des Geschäfts ins Internet als Gründe für die Schließung. „Wir sind nicht die Ersten, die schließen, aber auch nicht die Letzten.“

Der Laden startete 2007 als Einzelhandelskonzept „Sneakology“. Drei Jahre später entstand daraus der „Glory Hole Sneaker Shop“, der 2012 an seinen heutigen Standort in der Marktstraße 145 zog. Auf seiner Webseite beschreibt sich das Team nicht nur als Sneakerverkäufer, sondern auch als „autodidaktische Social Networker, Fotografen, Texter, Blogger, E-Commerce-Strategen“ und „Party- und Eventveranstalter“ sowie als stolze Besitzer einer eigenen Textilkollektion. (js)