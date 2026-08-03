Ein Gratis-Ausflug für 100 Familien? Das setzten zwei Hamburger Unternehmer Mitte September um. Welche Familien wie teilnehmen können.

Burger, Currywurst, Pizza, Hüpfburgen, ein DJ – und das kostenlos? Daniel Schmidt, Betreiber des „Elbschlosskellers“ auf St. Pauli, und Patrick Diehr, Geschäftsführer der „Kochfabrik“, laden am 16. August Familien ins „Goldschätzchen“ in Prisdorf bei Pinneberg zu einem Gratis-Ausflug ein. Die Plätze sind allerdings begrenzt.

Das Charity-Event „Family First“ richtet sich an Familien, die sich aus finanziellen oder persönlichen Gründen nur selten eine gemeinsame Auszeit vom Alltag ermöglichen können. Die Unternehmer wollen, „ihre Reichweite und Möglichkeiten nutzen, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Schließlich hätten sie als Caterer und Gastgeber die Räume, das Team und die Möglichkeiten, einen solchen Tag zu realisieren. Unterstützt wird die Veranstaltung außerdem von der Hamburger Entertainerin Eve Champagne. Sie wird den Tag gemeinsam mit den Familien in Prisdorf verbringen.

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Für Familien unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung

„Mit ,Family First‘ möchten wir Familien einen Tag schenken, an dem finanzielle Sorgen und der oft herausfordernde Alltag für ein paar Stunden keine Rolle spielen“, sagt Patrick Diehr. Teilnehmen können Familien unabhängig von ihrer Größe oder Zusammensetzung.

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Am Veranstaltungstag werden die Gäste um 13 Uhr am Hans-Albers-Platz in Hamburg abgeholt und mit einem Bus der „123Bus GmbH“ zum „Goldschätzchen“ gefahren. Nach dem gemeinsamen Nachmittag werden die Familien dort auch wieder abgesetzt.

Gratisverpflegung und Freizeitangebote

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Auf dem Gelände des Restaurants erwarten die Familien neben kostenfreier Verpflegung – unter anderem Burger, Fisch, Pizza und Getränke – auch eine Hüpfburg und weitere Spielmöglichkeiten. Dazu legt ein DJ auf. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Familien begrenzt, ist eine vorherige Anmeldung mit anschließender Bestätigung ist erforderlich.

Interessierte Familien können sich per E-Mail an Anni-moeller@gmx.de anmelden. Die Nachricht sollte die Anzahl der teilnehmenden Personen sowie eine kurze persönliche Begründung enthalten, weshalb die Familie an „Family First“ teilnehmen möchte. (mp)