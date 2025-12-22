Bekannte Möbelmarke aus Dänemark eröffnet erstes Geschäft in Hamburg

Skandinavisches Design für die Hamburger Innenstadt: Wo früher „Scala Wohnen“ ansässig war, eröffnet im Januar an der Ecke Kleiner Burstah und Willy-Brandt-Straße ein dänisches Möbelunternehmen seinen ersten internationalen Showroom.

Nach Monaten des Leerstands tut sich endlich wieder etwas an der Ecke Kleiner Burstah und Willy-Brandt-Straße. Ab Januar zieht hier ein dänisches Möbelunternehmen ein – und zwar erstmals außerhalb seines Heimatlandes. Für die Hamburger Innenstadt bedeutet das eine neue Nutzung der prominenten Fläche unweit der St. Nikolai-Kirche.

Hamburger Innenstadt: Skandinavisches Möbelhaus Møbelkompagniet eröffnet

Am 10. Januar öffnet „Møbelkompagniet“ seine Türen. Für die Dänen ist Hamburg der Startpunkt der internationalen Expansion, unter anderem wegen der Nähe zum Firmensitz in Aarhus, berichtet das „Abendblatt“.

In den vergangenen Monaten wurde die rundum verglaste Fläche komplett umgebaut. Auf rund 350 Quadratmetern entsteht ein Showroom, in dem verschiedene Wohnsituationen gezeigt werden: Textile Elemente und unterschiedliche Gestaltungskonzepte sollen Besucher durch verschiedene Wohnwelten führen.

Das Angebot konzentriert sich auf Möbel für Wohn- und Schlafbereiche sowie ergänzende Einrichtungsgegenstände. Im Mittelpunkt stehen Sofas, Schlafsofas, Regale, Kommoden, Tische und Sessel, ergänzt durch ausgewählte Accessoires. Gestalterisch orientiert sich das Sortiment an klaren Formen, natürlichen Materialien und zurückhaltenden Farben – typisch für skandinavische Designansätze.

Möbel im mittleren Preissegment

Die Möbel liegen im mittleren Preissegment – möglich dank direktem Verkauf ohne Zwischenhändler. Der deutsche Onlineshop war schon vor ein paar Wochen gestartet.

Das könnte Sie auch interessieren: „Akute Kaufunlust“: Wenn selbst das Weihnachtsgeschäft keine Rettung bringt

An der Ecke Kleiner Burstah und Willy-Brandt-Straße bekommen die Räume damit ein neues Leben. Früher war hier das traditionsreiche Möbelhaus „Scala Wohnen“ zu Hause, jetzt wagt der dänische Anbieter den Start in Hamburg. Ob das Konzept im hart umkämpften Markt der Hansestadt aufgeht, wird spannend zu beobachten sein.